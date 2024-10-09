Китайские биржи упали из-за недоверия к экономической политике властей

Аналитики объясняют падение китайских индексов неуверенностью инвесторов в отношении плана экономического стимулирования, представленного ЦБ КНР в конце сентября. В первые дни после публикации инвесторы испытывали оптимизм в отношении плана, но сейчас, когда стали появляться первые подробности реализации, оптимизм сменился неуверенностью.
На прошлой неделе китайские экономисты, опрошенные агентством Nikkei, уже снизили свой прогноз по ВВП КНР на конец 2024 года. Если в июле их консенсус-прогноз роста ВВП составлял 4,9%, то теперь — 4,8%. «Недостаточность стимулирующих мер стала причиной обеспокоенности, многие участники рынка надеются, что после финансовых мер от ЦБ последуют меры фискального смягчения от правительства», — цитирует агентство Associated Press аналитика брокерской фирмы IG Еп Чун Рона.