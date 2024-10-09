Китайские биржи упали из-за недоверия к экономической политике властей

На прошлой неделе китайские экономисты, опрошенные агентством Nikkei, уже снизили свой прогноз по ВВП КНР на конец 2024 года. Если в июле их консенсус-прогноз роста ВВП составлял 4,9%, то теперь — 4,8%. «Недостаточность стимулирующих мер стала причиной обеспокоенности, многие участники рынка надеются, что после финансовых мер от ЦБ последуют меры фискального смягчения от правительства», — цитирует агентство Associated Press аналитика брокерской фирмы IG Еп Чун Рона.