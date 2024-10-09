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Кабмин расширил границы ТОР «Хабаровск»

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Правительство РФ расширяет границы территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» на Дальнем Востоке для реализации крупного инвестиционного проекта. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Источник: РИА "Новости"

В границы ТОР включены земельные участки и участки акватории Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского муниципальных районов Хабаровского края. «Это позволит создать условия для запуска инвестиционного проекта по строительству угольного морского терминала и железной дороги, которая свяжет новый терминал с Эльгинским угольным месторождением в Якутии», — поясняется в сообщении.

Расширение границ ТОР позволит создать около 1,5 тыс. рабочих мест и привлечь порядка 89,5 млрд рублей частных инвестиций.

Территории опережающего развития — специальный инструмент развития, направленный на стимулирование приоритетных отраслей экономики и привлечение частных инвестиций в регионы. Компании — резиденты ТОР пользуются различными льготами и преференциями, в том числе сниженными ставками по налогам, страховым взносам, процедурой свободной таможенной зоны.