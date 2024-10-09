Кабмин расширил границы ТОР «Хабаровск»

В границы ТОР включены земельные участки и участки акватории Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского муниципальных районов Хабаровского края. «Это позволит создать условия для запуска инвестиционного проекта по строительству угольного морского терминала и железной дороги, которая свяжет новый терминал с Эльгинским угольным месторождением в Якутии», — поясняется в сообщении.