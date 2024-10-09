Индия проявила интерес к предложению «Русгидро» по модернизации объектов гидроэнергетики

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 октября. /ТАСС/. Российский энергетический холдинг «Русгидро» предложил индийским партнерам совместную реализацию проектов по модернизации существующих в стране объектов гидроэнергетики, а также инжиниринговые услуги по обеспечению их безопасной эксплуатации. Об этом сообщил ТАСС по итогам переговоров в Нью-Дели заместитель генерального директора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству компании Сергей Мачехин.
По словам собеседника агентства, индийская сторона с большим интересом отнеслась к российскому предложению. «Переговоры продолжаются. В этом году стороны планируют обсудить и согласовать перечень объектов, на которых мы будем работать», — сказал он.
«Мы предлагаем разработку моделей безопасной эксплуатации объектов на полном жизненном цикле и с учетом изначальных проектных решений, а также внедрение программы комплексной модернизации действующих объектов. Это не очень дорогие, но очень эффективные решения. При небольших инвестициях можно получить достаточно хороший и быстрый результат», — указал эксперт.
Как пояснил Мачехин, у многих объектов на территории Индии есть специфика и особенности в эксплуатации, обусловленные геологическими, сейсмическими, климатическими и прочими факторами в зависимости от места размещения. «Необходимо провести полное технологическое обследование, чтобы понять, что изменилось с момента ввода в эксплуатацию того или иного объекта, и на основе выполненных расчетов и моделирования спрогнозировать долгосрочную модель эксплуатации, разработав при этом критерии безопасности», — отметил он.
«Мы эту программу уже давно внедрили у себя и реализуем с 2012 года. Прирост установленной мощности за весь период реализации программы составил 655 МГв, что немало. Кроме этого, учитывая, что за последние 90 лет нами было реализовано более 400 проектов по всему миру, у группы “Русгидро” есть набор уникальных компетенций, которыми мы готовы поделиться с индийскими партнерами», — подчеркнул Мачехин.
Отвечая на вопрос о влиянии геополитической ситуации и санкционного режима на взаимодействие компании с индийскими партнерами, Мачехин отметил, что «Русгидро» ищет «разные пути сотрудничества, в том числе с учетом существующих и возможных ограничений из-за санкций».