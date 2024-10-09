Индия проявила интерес к предложению «Русгидро» по модернизации объектов гидроэнергетики

«Мы эту программу уже давно внедрили у себя и реализуем с 2012 года. Прирост установленной мощности за весь период реализации программы составил 655 МГв, что немало. Кроме этого, учитывая, что за последние 90 лет нами было реализовано более 400 проектов по всему миру, у группы “Русгидро” есть набор уникальных компетенций, которыми мы готовы поделиться с индийскими партнерами», — подчеркнул Мачехин.