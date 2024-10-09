Греф раскрыл долю научных открытий, сделанных с помощью ИИ

«Генеративный искусственный интеллект — одна из самых потрясающих технологий. На мой взгляд, самая интересная из всего, что человечество придумывало. Потому что взаимодействие с ним открывает нам абсолютно новые горизонты. Эта новая технология станет драйвером развития всех остальных технологий. Уже сегодня, хотя мы находимся на заре развития этой технологии, около 80% всех научных открытий в мире делается с использованием искусственного интеллекта», — сказал он.
Греф добавил, что искусственный интеллект стал технологией № 1 в ХХI веке и ни одна технология еще не развивалась с такой скоростью. По его словам, в ближайшие десятилетия человечество сможет решать те задачи, к которым даже не подступались раньше, считая их невыполнимыми.
«Технологии очень быстро развиваются, если есть экономическая целесообразность. Мы видим, что за последние пять лет в 30 раз увеличились инвестиции в эту технологию», — добавил Греф.
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