Греф раскрыл долю научных открытий, сделанных с помощью ИИ

«Генеративный искусственный интеллект — одна из самых потрясающих технологий. На мой взгляд, самая интересная из всего, что человечество придумывало. Потому что взаимодействие с ним открывает нам абсолютно новые горизонты. Эта новая технология станет драйвером развития всех остальных технологий. Уже сегодня, хотя мы находимся на заре развития этой технологии, около 80% всех научных открытий в мире делается с использованием искусственного интеллекта», — сказал он.