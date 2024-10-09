«Газпром» изучает создание инфраструктуры хранения гелия на Дальнем Востоке

«Водород и гелий — очень важное направление. По хранению, по гелию мировой опыт показывает, что есть месторождение гелия Клиффсайд в США, где просто по закону обязаны были закачивать гелий туда, а потом по специальному закону нужно было этот гелий использовать для нужд военной, оборонной промышленности. В РФ был опыт создания в кавернах, в Оренбургском ПХГ, мы там хранили гелий, в настоящий момент изучаем возможности по хранению гелия на Дальнем Востоке», — сказал он.