«Газпром» изучает создание инфраструктуры хранения гелия на Дальнем Востоке

«Водород и гелий — очень важное направление. По хранению, по гелию мировой опыт показывает, что есть месторождение гелия Клиффсайд в США, где просто по закону обязаны были закачивать гелий туда, а потом по специальному закону нужно было этот гелий использовать для нужд военной, оборонной промышленности. В РФ был опыт создания в кавернах, в Оренбургском ПХГ, мы там хранили гелий, в настоящий момент изучаем возможности по хранению гелия на Дальнем Востоке», — сказал он.
«Газпром ВНИИГАЗ» также сейчас ведет исследования по вопросу хранения водорода, отметил Хан.
Годом ранее Хан сообщал, что компания ведет геологоразведочные работы для возможного строительства подземных хранилищ газа (ПХГ) на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Гендиректор «Газпром ПХГ» Игорь Сафонов отмечал, что «Газпром» изучает перспективы строительства ПХГ возле Амурского ГПЗ и вблизи Хабаровска и уже нашел потенциально пригодные для этого площади.