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ФАС внесла предложения для контроля цен на авиаперелеты

Федеральная антимонопольная служба намерена усовершенствовать механизм расчета долгосрочных тарифов в аэропортах, сообщает источники «Ведомостей». Целью этой инициативы является исключение из финальных расчетов затрат и нормативной прибыли, которые превышают параметры согласованного инвестиционного проекта.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Это предложение возникло в контексте ситуации, когда инвестор после окончательного утверждения проекта правительственной комиссией по транспорту принимает решение о строительстве более крупного терминала или о более дорогом инвестировании, чем первоначально планировалось.

В подобных случаях ФАС предлагает рассчитывать нормативные показатели прибыли и затрат инвестора, которые влияют на долгосрочные тарифы, на основании стоимости ранее одобренного аналогичного проекта с учетом текущей инфляции. Такой подход, по мнению службы, позволит достичь большей прозрачности и справедливости в тарифообразовании.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».