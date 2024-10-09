ФАС внесла предложения для контроля цен на авиаперелеты

Это предложение возникло в контексте ситуации, когда инвестор после окончательного утверждения проекта правительственной комиссией по транспорту принимает решение о строительстве более крупного терминала или о более дорогом инвестировании, чем первоначально планировалось.
В подобных случаях ФАС предлагает рассчитывать нормативные показатели прибыли и затрат инвестора, которые влияют на долгосрочные тарифы, на основании стоимости ранее одобренного аналогичного проекта с учетом текущей инфляции. Такой подход, по мнению службы, позволит достичь большей прозрачности и справедливости в тарифообразовании.
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