ФАС рассчитала тарифы на электричество на 2025 год

Средняя цена на электроэнергию для населения в мире составляет 0,157 доллара за кВт.ч, говорит д.э.н., профессор кафедры статистики и математических методов в управлении РТУ МИРЭА Татьяна Бурцева. Самые высокие цены — в Европе (0,228 доллара), самые низкие — в Азии (0,082 доллара). В России средняя цена для населения — 4,72 ₽ за кВт.ч, ли 0,05 доллара за кВт.ч, то есть в три раза ниже среднемировой цены, отмечает Бурцева. Потребление электроэнергии на душу населения в России составляет около 1,2 тыс. кВт.ч в год, то есть годовые затраты составляют 60 долларов. В мире, по данным на 2021 год, потребление электроэнергии на душу населения составляет 3,204 тыс. кВт.ч в год, это около 500 долларов. В то же время в развитых странах средняя зарплата выше в 3,38 раза, а цена на электричество выше лишь в 2,37 раза, чем в развивающихся. В России и Китае, например, тарифы сопоставимы, но средняя зарплата в Китае в полтора раза выше.