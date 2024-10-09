ФАС рассчитала тарифы на электричество на 2025 год

Дешевле всего она во втором полугодии следующего года может быть в ЛНР — нижний предел здесь всего 1,46 ₽ за киловатт-час. В ДНР минимальный тариф — 1,49 ₽, в Иркутской области с традиционно низкими тарифами — 1,77 ₽
Дороже всего электричество может обходиться жителям Чукотки — максимальный размер платы здесь 11,36 ₽ за киловатт. Дорогое электричество и в других холодных регионах. В Якутии — до 9,66 ₽ за киловатт. На Камчатке тариф ограничен 8,04 ₽ за киловатт (правда, нижняя планка здесь — всего 2,7 ₽).
В Москве плата за свет поднимется с нынешних 6,99 ₽ до 7,87 ₽ за киловатт-час. В Подмосковье — с 7,33 до 8,25 ₽ В Санкт-Петербурге — с 6,19 до 6,97 ₽
Ниже всего плата за свет будет в Иркутской области, ЛНР и ДНР — менее 2 рублей за киловатт-час.
На основе разработанных предельных уровней цен региональные тарифные органы установят конкретные значения тарифов, прокомментировали в пресс-службе ФАС. При этом в 73 регионах действуют дифференцированные тарифы по объемам потребления электроэнергии, и у каждого диапазона — свой тариф. Тарифы для первого диапазона потребления (минимального) как раз и будут ограничены минимальными и максимальными уровнями, которые определила ФАС. «Это направлено на сокращение перекрестного субсидирования и небытового потребления, — поясняют в ФАС. — Например, в случаях, когда значительные объемы электроэнергии приобретаются гражданами по льготным тарифам в коммерческих целях, в том числе для “серого” майнинга. В результате майнеры будут платить по экономически обоснованным тарифам, а не по льготным для населения, что приведет к сокращению нагрузки на добросовестный бизнес и бюджетные организации». Ведомство продолжит контролировать соблюдение предельных уровней тарифов в регионах.
Стоит отметить, что данные «коридоры» касаются тарифов для городского населения, живущего в квартирах без электроплит и электроотопления. Тариф для квартир с электроплитой регион вправе установить самостоятельно, он может составлять лишь 0,7 от основного.
Средняя цена на электроэнергию для населения в мире составляет 0,157 доллара за кВт.ч, говорит д.э.н., профессор кафедры статистики и математических методов в управлении РТУ МИРЭА Татьяна Бурцева. Самые высокие цены — в Европе (0,228 доллара), самые низкие — в Азии (0,082 доллара). В России средняя цена для населения — 4,72 ₽ за кВт.ч, ли 0,05 доллара за кВт.ч, то есть в три раза ниже среднемировой цены, отмечает Бурцева. Потребление электроэнергии на душу населения в России составляет около 1,2 тыс. кВт.ч в год, то есть годовые затраты составляют 60 долларов. В мире, по данным на 2021 год, потребление электроэнергии на душу населения составляет 3,204 тыс. кВт.ч в год, это около 500 долларов. В то же время в развитых странах средняя зарплата выше в 3,38 раза, а цена на электричество выше лишь в 2,37 раза, чем в развивающихся. В России и Китае, например, тарифы сопоставимы, но средняя зарплата в Китае в полтора раза выше.
Рост тарифов ограничен покупательской способностью населения, предельными значениями роста платы за коммунальные услуги, установленными федеральным законодательством, и ограничениями на максимальный уровень тарифов в сфере электроэнергетики, считает к.э.н., доцент кафедры экономической безопасности и управления рисками Финуниверситета при правительстве Аксана Тургаева. Повышение тарифных ставок на электроэнергию, по ее мнению, не является достаточным ресурсом для финансирования новых линий передачи и проведения текущего ремонта электросетей. В период развития активной цифровизации следует уделить внимание поддержанию объема установки интеллектуальных счетчиков на уровне не ниже, чем в 2023 году, говорит Тургаева.
С июля нынешнего года электроэнергия в среднем по стране подорожала, по данным Росстата, на 8,96%. Это чуть больше, чем рост платы за отопление (8,88%) и сжиженный газ (6,29%). Больше, чем электроэнергия, подорожало с июля холодное (11,14%) и горячее (9,45%) водоснабжение и водоотведение (11,24%). До этого тарифы не менялись более полутора лет.
Прогнозом социально-экономического развития страны на 2025−2027 годы предполагается, что коммунальные услуги в 2025 году подорожают на 11,9%, в 2026 году — на 5,4% и в 2027-м — на 4,8%. Разработанные тарифы на второе полугодие 2025 года соответствуют индексу роста цен на электроэнергию, который предусмотрен прогнозом, добавили в ФАС.