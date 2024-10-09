Экспорт ФРГ в РФ в августе снизился по сравнению с июлем на 9,5%

В целом с учетом календарной и сезонной корректировки в августе 2024 года объем германского экспорта составил €131,9 млрд, импорта в ФРГ — €109,4 млрд. Таким образом, экспорт ФРГ в августе вырос на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт сократился на 3,4%. По сравнению с августом 2023 года экспорт увеличился на 0,1%, а импорт снизился на 3,1%.