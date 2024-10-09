Экспорт ФРГ в РФ в августе снизился по сравнению с июлем на 9,5%

По сравнению с августом 2023 года экспорт сократился на 11,8%. Импорт российских товаров в Германию в августе снизился по сравнению с июлем на 29,1%, до €0,1 млрд, по сравнению с августом 2023 года — на 41,4%.
В целом с учетом календарной и сезонной корректировки в августе 2024 года объем германского экспорта составил €131,9 млрд, импорта в ФРГ — €109,4 млрд. Таким образом, экспорт ФРГ в августе вырос на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт сократился на 3,4%. По сравнению с августом 2023 года экспорт увеличился на 0,1%, а импорт снизился на 3,1%.
Баланс внешней торговли Германии закрылся в августе 2024 года с профицитом в размере €22,5 млрд.