Эксперт рассказала, какие пенсии получают в Японии

За тех работников, которым больше 65 лет, японские работодатели имеют возможность получать субсидии. «Кроме того, если японец трудится после шестидесяти пяти, он получает прибавку к пенсии (+8,4%), а если выходит на отдых в 70 лет, то его пенсия вырастает на 42% по сравнению со стандартной», — говорит эксперт.