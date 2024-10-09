Эксперт рассказала, какие пенсии получают в Японии

Благодаря максимально высокой продолжительности жизни Япония стала страной стареющего населения. По данным Министерства общенациональных дел государства, число пенсионеров (старше 65 лет) выросло до рекордных 29,1%.
«Такого количества пенсионеров, как в Японии, нет ни в одной другой стране мира. Причем доля граждан старше 90 лет составляет рекордные 2 млн человек при общей численности населения порядка 124 млн», — отмечает экономист.
Пенсию в Японии называют второй жизнью, потому что к этому моменту многие граждане уже раздают долги и могут заниматься тем, о чем они давно мечтали — например, путешествовать или посвятить себя хобби.
По словам Тулупниковой, каждый японец может выйти на заслуженный отдых в 60 лет, но полноценные пенсионные выплаты ему полагаются только после достижения 65 лет.
За тех работников, которым больше 65 лет, японские работодатели имеют возможность получать субсидии. «Кроме того, если японец трудится после шестидесяти пяти, он получает прибавку к пенсии (+8,4%), а если выходит на отдых в 70 лет, то его пенсия вырастает на 42% по сравнению со стандартной», — говорит эксперт.
В стране действует двухуровневая система пенсионных выплат, которая включает в себя социальную пенсию и профессиональную пенсию.
Социальную пенсию получают предприниматели, студенты, работники госучреждений и все те, кто не трудится по найму. Размер этой выплаты составляет около 150 долларов в месяц для граждан до 60 лет и порядка 600 долларов для людей старше 65 лет.
«Профессиональная пенсия зависит от дохода, который обычно составляет в Японии 1500 долларов. Размер выплат равняется 18,3% от зарплаты. Работодатель их высчитывает и удерживает до тех пор, пока человек не выходит на пенсию», — поясняет Тулупникова.
Большое число пенсионеров приводит к высокой нагрузке на работающих людей по уплате налогов ради выплаты пенсий и субсидий на медстраховку.
Вместе с тем, высокое качество жизни позволяет пожилым людям продолжать работать, несмотря на наступление пенсионного возраста. Поэтому среди японских работников много пенсионеров.
Государство, в свою очередь, стимулирует пенсионеров продолжать трудовую деятельность и самим платить налоги. «Благодаря этому Япония занимает первое мире по числу работающих пожилых людей: эта доля там занимает 13,6% от общего числа работающего населения», — рассказала экономист.
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