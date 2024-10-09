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Брокер объяснил причины повышения стоимости аренды жилья в России

Цена жилой аренды выросла из-за того, что спрос превысил предложение, рассказал в интервью NEWS.ru ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Скриншот

«Ввиду того, что спрос очень большой, тех предложений, которые есть на рынке, недостаточно. То есть спрос превышает предложение. Сами арендодатели, глядя на то, как изменяется цена, повышают арендную плату,» — пояснил брокер.

Эксперт также отметил влияние ключевой ставки на рыночную стоимость аренды. Он напомнил, что в скором времени ожидается заседание Центрального банка России, на котором возможно очередное повышение этой ставки. В результате многие потенциальные покупатели жилья, которые в данный момент арендуют квартиры, предпочитают отложить покупку собственной недвижимости.

«Соответственно, в связи с этим сильно растет арендная плата», — подчеркнул эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».