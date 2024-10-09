Брокер объяснил причины повышения стоимости аренды жилья в России

«Ввиду того, что спрос очень большой, тех предложений, которые есть на рынке, недостаточно. То есть спрос превышает предложение. Сами арендодатели, глядя на то, как изменяется цена, повышают арендную плату,» — пояснил брокер.
Эксперт также отметил влияние ключевой ставки на рыночную стоимость аренды. Он напомнил, что в скором времени ожидается заседание Центрального банка России, на котором возможно очередное повышение этой ставки. В результате многие потенциальные покупатели жилья, которые в данный момент арендуют квартиры, предпочитают отложить покупку собственной недвижимости.
«Соответственно, в связи с этим сильно растет арендная плата», — подчеркнул эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».