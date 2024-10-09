«Билайн» рассказал о схеме, где жертва сама звонит мошеннику

«Теперь наши клиенты стали жаловаться, что начали получать не звонки, а СМС-сообщения, в которых написано, что была попытка входа в “Госуслуги”, нужна смена пароля и указан номер телефона. И получается так, что жертва мошенничества теперь сама звонит мошеннику по этому телефону из СМС», — сказал Алферов на пресс-конференции.