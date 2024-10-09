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«Билайн» рассказал о схеме, где жертва сама звонит мошеннику

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. «Билайн» в последнее время фиксирует мошенническую схему, при которой жертву посредством СМС убеждают самостоятельно звонить мошенникам, предупредил директор оператора по управлению уровнем фрода Петр Алферов. Легенда в СМС — якобы совершенная попытка входа в учетную запись «Госуслуг», там же прикреплен номер, по которому надо позвонить.

Источник: Reuters

«Теперь наши клиенты стали жаловаться, что начали получать не звонки, а СМС-сообщения, в которых написано, что была попытка входа в “Госуслуги”, нужна смена пароля и указан номер телефона. И получается так, что жертва мошенничества теперь сама звонит мошеннику по этому телефону из СМС», — сказал Алферов на пресс-конференции.

По его словам, «Билайн» внимательно следит за растущими трендами и новыми схемами. «Сейчас мы совместно с коллегами перестраиваем наши антифрод-процессы, чтобы купировать эту ситуацию, блокировать эти исходящие звонки [от клиентов напрямую мошенникам]», — заверил представитель оператора.