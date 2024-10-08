Жилье цепляется за спрос. Темпы запуска новых проектов остаются в «плюсе»

Как отмечают в ДОМ.РФ, недостаточное предложение жилья высокой степени готовности ограничивает продажи: в проектах с плановым вводом в 2024 году распродано 66% площадей, в 2025-м — 42%. В целом падение спроса продолжилось и в сентябре — по оценкам ДОМ.РФ, за этот месяц выдано 99 тыс. ипотечных кредитов (на 59% меньше, чем годом ранее) на сумму 369 млрд руб. (минус 61%). Выдача рыночной ипотеки, отмечают аналитики, сократилась в годовом выражении на 46% по количеству и на 53% по сумме, при этом фиксируется и снижение льготного кредитования: в сентябре выдача ипотеки с господдержкой оценивается в 37 тыс. кредитов на сумму 218 млрд руб. (минус 66% год к году), хотя в месячном выражении рост остается (с августовских 214 млрд руб.). Ранее аналитики прогнозировали, что всего за 2024 год банки предоставят 1,4 млн ипотечных кредитов на 5 трлн руб., что будет на 30−40% ниже, чем в рекордном 2023 году.