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Юрист рассказал, нужно ли сообщать работодателю о беременности

Закон не устанавливает конкретного срока, в который работница обязана уведомить работодателя о своей беременности. Однако в интересах обеих сторон уведомить начальство как можно раньше, рассказал преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Это, по его словам, позволит принять необходимые меры для обеспечения безопасных условий труда и защиты прав беременной женщины.

«Работодатель обязан учитывать статус работницы при организации ее труда, а также обеспечивать ей безопасные условия работы», — указал юрист, сославшись на статью 261 Трудового кодекса (ТК РФ).

Хотя закон и не обязывает немедленно сообщать о беременности, эксперт советует сделать это до тридцатой недели, а при многоплодной беременности — до двадцать восьмой.

«Именно в это время беременные женщины получают в женской консультации листок нетрудоспособности, который им необходимо предъявить работодателю вместе с заявлением с указанием даты, срока беременности и просьбы о предоставлении необходимых условий труда, для оформления декретного отпуска и пособий», — заключил Антон Палюлин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».