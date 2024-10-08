Юрист рассказал, нужно ли сообщать работодателю о беременности

Закон не устанавливает конкретного срока, в который работница обязана уведомить работодателя о своей беременности. Однако в интересах обеих сторон уведомить начальство как можно раньше, рассказал преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.