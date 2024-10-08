Юрист рассказал, нужно ли сообщать работодателю о беременности

Это, по его словам, позволит принять необходимые меры для обеспечения безопасных условий труда и защиты прав беременной женщины.
«Работодатель обязан учитывать статус работницы при организации ее труда, а также обеспечивать ей безопасные условия работы», — указал юрист, сославшись на статью 261 Трудового кодекса (ТК РФ).
Хотя закон и не обязывает немедленно сообщать о беременности, эксперт советует сделать это до тридцатой недели, а при многоплодной беременности — до двадцать восьмой.
«Именно в это время беременные женщины получают в женской консультации листок нетрудоспособности, который им необходимо предъявить работодателю вместе с заявлением с указанием даты, срока беременности и просьбы о предоставлении необходимых условий труда, для оформления декретного отпуска и пособий», — заключил Антон Палюлин.
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