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Владислав Бакальчук обратился к правительству из-за «угрозы экономике регионов»

Wildberries заморозил более 15 миллиардов рублей выплат, фактически остановив строительство складских комплексов и оставив тысячи людей без работы, следует из его письма в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Текст письма опубликован в сообщении Бакальчука в Telegram.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: ВКонтакте

«За последние несколько месяцев мы видим, как действия нового руководства угрожают не только нашей компании, но и экономике регионов по всей России», — написал он.

В письме сказано, что Wildberries до сделки планировала построить в стране склады площадью более 6,5 млн квадратных метров, создав около 70 тысяч рабочих мест на период стройки и свыше 470 тысяч постоянных рабочих мест.

«Я не могу стоять в стороне, когда такой произвол разворачивается у нас на глазах. Мы создали 70 000 временных рабочих мест и планировали создать ещё 470 000 постоянных. Но сейчас все эти проекты находятся под угрозой. Вынужден напрямую обратиться в Правительство и лично к Мишустину Михаилу Владимировичу», — заключил Владислав Бакальчук.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».