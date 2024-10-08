Владислав Бакальчук обратился к правительству из-за «угрозы экономике регионов»

«Я не могу стоять в стороне, когда такой произвол разворачивается у нас на глазах. Мы создали 70 000 временных рабочих мест и планировали создать ещё 470 000 постоянных. Но сейчас все эти проекты находятся под угрозой. Вынужден напрямую обратиться в Правительство и лично к Мишустину Михаилу Владимировичу», — заключил Владислав Бакальчук.