Владислав Бакальчук обратился к правительству из-за «угрозы экономике регионов»

«За последние несколько месяцев мы видим, как действия нового руководства угрожают не только нашей компании, но и экономике регионов по всей России», — написал он.
В письме сказано, что Wildberries до сделки планировала построить в стране склады площадью более 6,5 млн квадратных метров, создав около 70 тысяч рабочих мест на период стройки и свыше 470 тысяч постоянных рабочих мест.
«Я не могу стоять в стороне, когда такой произвол разворачивается у нас на глазах. Мы создали 70 000 временных рабочих мест и планировали создать ещё 470 000 постоянных. Но сейчас все эти проекты находятся под угрозой. Вынужден напрямую обратиться в Правительство и лично к Мишустину Михаилу Владимировичу», — заключил Владислав Бакальчук.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».