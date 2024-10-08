В Турции рассказали об угрозах от США за торговлю с Россией

Торговля и инвестиции в национальных валютах могут дать преодолеть сложности, связанные с санкционными ограничениями, как те, что ввели против России, заявил ранее спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш. По его словам, миром правит группа стран, и против России санкции были введены в одностороннем порядке. Куртулмуш отметил, что мировая финансовая, банковская система находится в руках нескольких сильных игроков, в связи с чем система платежей, например, тех стран, которые хотят вести экономические отношения с Россией, попадает в очень сложное положение.