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В России число вакансий в строительстве за год выросло в 1,5 раза

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Спрос работодателей на специалистов в сфере строительства в РФ в III квартале 2024 года вырос почти на 50%, лидерами по росту спроса стали бетонщики, следует из результатов исследования платформы «Авито работа», которые имеются в распоряжении ТАСС.

Источник: Freepik

«В III квартале текущего года спрос работодателей на специалистов в сфере строительства вырос в 1,5 раза (+48%). В среднем соискатели на позиции в этой отрасли могут рассчитывать на 90,5 тыс. рублей (+22%) в месяц за полный рабочий день», — говорится в результатах исследования.

Отмечается, что лидером по росту спроса стала профессия бетонщика, количество соответствующих вакансий за год увеличилось в два раза (+104%), а средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников достигают 118,7 тыс. рублей в месяц при полной занятости. На втором месте оказалась профессия фасадчика — вакансий для этих специалистов стало на 94% больше, чем в III квартале 2023 года. По уровню зарплаты представители этой профессии занимают второе место в рейтинге наиболее высоких средних предлагаемых зарплат — 136,3 тыс. рублей ежемесячно для новых сотрудников. Третье место рейтинга заняла профессия каменщика, чья востребованность у работодателей при сравнении год к году выросла на 92%, а средняя предлагаемая зарплата составила 125,7 тыс. рублей в месяц при полной занятости.

Наиболее высокие зарплатные предложения в строительной отрасли встречаются в вакансиях промышленного альпиниста с увеличением за год на 30%, почти до 150 тыс. рублей. В топ-3 самых высокооплачиваемых профессий в этой сфере в III квартале 2024 года также вошли фасадчики (136,3 тыс. рублей, +35% за год) и монолитчики (133 тыс. рублей, +34%).