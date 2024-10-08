В России число вакансий в строительстве за год выросло в 1,5 раза

Отмечается, что лидером по росту спроса стала профессия бетонщика, количество соответствующих вакансий за год увеличилось в два раза (+104%), а средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников достигают 118,7 тыс. рублей в месяц при полной занятости. На втором месте оказалась профессия фасадчика — вакансий для этих специалистов стало на 94% больше, чем в III квартале 2023 года. По уровню зарплаты представители этой профессии занимают второе место в рейтинге наиболее высоких средних предлагаемых зарплат — 136,3 тыс. рублей ежемесячно для новых сотрудников. Третье место рейтинга заняла профессия каменщика, чья востребованность у работодателей при сравнении год к году выросла на 92%, а средняя предлагаемая зарплата составила 125,7 тыс. рублей в месяц при полной занятости.