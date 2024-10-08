В РФ обсуждают меры финансовой поддержки «Росгеологии»

Козлов напомнил, что «Росгеология» попала в американский санкционный список и поэтому показалась отрезана от определенных видов работ за пределами России.
«И пришлось некоторые вещи просто содержать, не получая доходной части за это, но получая кредитную историю, заемные деньги. Пришло время, когда страна должна помочь этой компании и “расшить” эту кредитную историю», — сказал он.
Министр отметил, что этот вопрос находится на контроле у главы Минфина Антона Силуанова и вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. «Есть способы и механизмы, в течение нескольких недель они будут согласованы с руководством. И я уверен, что компания сохранит свои компетенции и те преимущества, которые должны быть у государства в этом направлении. Потому что геологоразведка — это важно для нашей страны», — заключил глава Минприроды.
В сентябре «Росгеология» сообщала, что не имеет достаточных денежных средств для выплат по облигациям, срок погашения которых наступил 26 сентября. Выпуск трехлетних облигаций на 6 млрд рублей был размещен в сентябре 2021 года. В сообщении компании подчеркивалось, что принимаются меры по поиску источников погашения облигаций, в том числе за счет средств государственной поддержки.
«Росгеология» — российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. 100% акций «Росгеология» находятся в собственности государства.