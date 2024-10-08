В РФ обсуждают меры финансовой поддержки «Росгеологии»

Министр отметил, что этот вопрос находится на контроле у главы Минфина Антона Силуанова и вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. «Есть способы и механизмы, в течение нескольких недель они будут согласованы с руководством. И я уверен, что компания сохранит свои компетенции и те преимущества, которые должны быть у государства в этом направлении. Потому что геологоразведка — это важно для нашей страны», — заключил глава Минприроды.