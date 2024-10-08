В Госдуме поддержали увеличение средней пенсии по старости

«Мы уже с 1 января 2025 года страховую пенсию повысим на 7,3%, что позволит с опережением обеспечить пенсионеров соответствующей разницей между ростом инфляции и ростом пенсии. Кроме того, уже повышенную на 7,3% пенсию получат в декабре те, кто обычно получает её в первых числах месяца», — сказала Бессараб.
Парламентарий также отметила, что прогнозные значения часто не соответствуют действительности.
«Когда мы планировали только повышение на 2025 год пенсии, мы закладывали 4,5% на 1 февраля, но мы видим, что по итогам на текущий период всё-таки инфляция опережает прогнозное значение, и уже сегодня принято решение на 7,3% значение принять. Это более честно, и это будет правильное решение на сложный период», — заключила собеседница RT.
Ранее стало известно, что средняя пенсия по старости в России вырастет на 7,5% и составит до 24,1 тыс. рублей в 2025 году.