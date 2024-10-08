В Госдуме назвали лучшее время года для продажи дачи или загородного дома

«Если дом хотите продать, но дома нет на публичной кадастровой карте, то нужно обратиться по поводу проведения геодезических работ, а если у дома нет адреса, то нужно обратиться в органы местного самоуправления или региональные органы власти. Это может быть городской отдел архитектуры и градостроительства в местной администрации, департаменты имущества», — заключил Гаврилов.