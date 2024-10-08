В Госдуме назвали лучшее время года для продажи дачи или загородного дома

«С ноября по февраль найти для него покупателей будет проблематично: в основном все на уровне звонков и бесполезных разговоров. Куда-то поехать посмотреть вряд ли кто-то решится, ведь во многих садовых товариществах осенью непролазные грунтовые дороги, а зимой плохо расчищают дороги от снега», — пояснил он.
Кроме того, покупатель сможет хорошо разглядеть и визуально оценить рельеф участка весной, когда снег только сойдет: сразу будет видно, как расположены объекты и где находится низина.
Депутат посоветовал желающим приобрести участок сразу заказать на него выписку, чтобы точно узнать, на кого оформлен дом.
«Если дом хотите продать, но дома нет на публичной кадастровой карте, то нужно обратиться по поводу проведения геодезических работ, а если у дома нет адреса, то нужно обратиться в органы местного самоуправления или региональные органы власти. Это может быть городской отдел архитектуры и градостроительства в местной администрации, департаменты имущества», — заключил Гаврилов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».