Творческий функционал: доля креативной экономики к 2030 году должна достичь 6%

«Сейчас так получается, что компанию будет иногда выгодно регистрировать не в Москве, не в Петербурге, а в других городах, потому что в этих регионах будут сфокусированы и инфраструктурные, и экономические, и другие стимулирующие меры, которые дают возможность развиваться именно этим компаниям», — добавила директор центра.