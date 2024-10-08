Творческий функционал: доля креативной экономики к 2030 году должна достичь 6%

Для креативных индустрий в России к 2030 году поставлена цель достичь 6% от ВВП страны, сейчас они занимают 3,5%, сказали «Известия» в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ). Ранее стало известно, что оно вместе с профессиональным сообществом разработает дорожные карты по развитию 16 отраслей. Какое влияние окажет эта инициатива и как изменяется регулирование этого сектора экономики, разбирались «Известия».
Намеченные цели
На период до 2030 года с перспективой до 2036 года АСИ вместе с экспертами разработает дорожные карты по развитию 16 отраслей креативной экономики.
«Мы вместе с профессиональным сообществом находимся в разработке дорожных карт. У нас 16 отраслей. И в рамках этих 16 отраслей будут сформулированы дорожные карты по отраслям до 2030 года и протянут тренд до 2036 года», — сказала Черкес-заде, выступая на Всемирной конференции по креативной экономике (WCCE) в Ташкенте.
Черкес-заде отметила, что в настоящее время в России регионам «отдана очень большая свобода в принятии решений».
«Сейчас так получается, что компанию будет иногда выгодно регистрировать не в Москве, не в Петербурге, а в других городах, потому что в этих регионах будут сфокусированы и инфраструктурные, и экономические, и другие стимулирующие меры, которые дают возможность развиваться именно этим компаниям», — добавила директор центра.
Для креативных индустрий в России к 2030 году поставлена цель достичь 6% от ВВП страны, сейчас они занимают 3,5%, сообщили «Известиям» в пресс-службе АСИ.
«Дорожные карты представят понятный набор шагов и мер, необходимых для повышения экономической эффективности каждой из 16 креативных индустрий, а также обозначат потенциал их роста на горизонте пяти-шести лет. Для того чтобы весь сектор смог продемонстрировать практически двукратный рост, необходимо понимать объемную картину развития каждой отрасли и ее вклада в креативный сектор. Поэтому при разработке карт учитывался запрос всех участников отрасли: представителей бизнеса, экспертного сообщества, региональных властей, ФОИВ, институтов развития
Изменение рынка
Сегодня из-за ухода многих западных компаний с отечественного рынка российский малый и средний бизнес, относящиеся к сфере креативной экономики, получили новые возможности, сказал «Известиям» генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
— И мы уже видим, как на фоне ухода брендов из недружественных стран, например, наши представители модной индустрии, дизайна начинают активно осваивать освободившийся российский рынок. Однако без поддержки государства им объективно тяжело делать первые шаги. Выделение нескольких направлений и разработка дорожных карт по поддержке представителей этих сфер даст им четкое понимание перспектив, позволит очертить горизонты планирования с опорой на меры от государства, — заявил он.
С учетом имеющегося потенциала российских предприятий, по его мнению, рост в секторе креативной экономики может быть кратный. Это мы видим на примере отечественного кинематографа, индустрии видеоигр и мультимедиа, ряда других областей.
— При этом большинству креативных сфер требуется время и другие дополнительные ресурсы на то, чтобы встать на ноги, окрепнуть, не просто выйти на рынок, а завоевать его, — добавил Александр Исаевич.
Минпромторг переадресовал запрос «Известий» в Минэк. Однако ответ от министерства на момент публикации получен не был.
Рост спроса
Все отрасли креативной индустрии России демонстрируют рост, сообщала ранее президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова. Например, интерес к российским стриминговым платформам, по ее словам, вырастет в этом году, как ожидается, примерно на 15%.
— Если говорить про индустрию анимации, то тут наблюдается прирост порядка 12%. Ожидается, что в 2024 году рынок может вырасти еще на 15−20%, — сказала она.
Интересная тенденция, заметила Абрамова, просматривается сейчас в книжном бизнесе России. На рынке цифровых книг особенное место занимает самиздат — 35%.
— Это говорит о том, что люди стали самостоятельно заниматься творчеством, самостоятельно публиковаться и зарабатывать на этом деньги, исключая посредников, — подчеркнула эксперт.
Президент АНО «Креативная экономика» также заметила, что только за последний год выросли на 39% доходы онлайн-кинотеатров за счет отечественных фильмов.
— Хотя промышленный дизайн нельзя просчитать, так как он интегрирован в производственные цепочки, но мы точно видим к нему огромный интерес со стороны бизнеса, — добавила Марина Абрамова.
Региональные особенности
Креативная экономика включает в себя различные направления, которые субъектам порой действительно очень тяжело выстроить. Многое зависит от региональной политики и ВРП, считает президент Союза деловых людей Илья Тимошин.
— Необходимо понять, на какие отрасли в дорожных картах АСИ будет делаться фокус. Насколько это согласовано с Минэкономразвития, потому что ведомство тоже готовит документ по регулированию креативной экономики, в котором прописаны конкретные ОКВЭДы, — сказал «Известиям» эксперт.
У регионов действительно есть свобода в регулировании этой отрасли экономики исходя из географической и предпринимательской специфики. Скорее всего, по мнению эксперта, разрабатываемые дорожные карты будут носить рекомендательный характер.
— Однако у регионов может появиться KPI — например, какой процент от ВРП должна приносить креативная экономика. В виде рекомендаций, наверное, это будет полезным инструментом для субъектов, — заметил Илья Тимошин.
Новое регулирование
До недавнего времени в РФ действовало около 20 законов, регулирующих деятельность креативных индустрий, в том числе кинопроизводство, информационные технологии, архитектуру. Правоприменение в сфере креативных индустрий по видам деятельности было распределено между более чем 10 органами исполнительной власти.
В августе президент подписал базовый закон о развитии творческих индустрий в России. Он вводит основы правового регулирования в этой сфере и устанавливает условия деятельности и господдержки субъектов.
В частности, закон закрепляет понятие «креативные индустрии», под которым понимается экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, распространением и реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью. Под креативным продуктом понимается результат интеллектуальной деятельности, а также продукция, услуги, работы, стоимость которых в значительной степени обусловлена использованием результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. В законе также закрепляются понятия «субъекты креативных индустрий», «креативный кластер» и «меры государственной поддержки субъектов креативных индустрий».
Кроме того, документ предусматривает создание единого реестра субъектов креативных индустрий, в который войдут сведения о физических и юридических лицах, а также об индивидуальных предпринимателях, которые соответствуют критериям субъекта креативных индустрий. Порядок формирования и ведения такого реестра установит правительство.
Как заметила председатель комиссии Общественной палаты по просвещению и воспитанию Наталья Кравченко, эта инициатива поможет развитию этой сферы экономики.
«В настоящее время креативный сектор является одним из самых быстро развивающихся и перспективных. В ряде стран вклад креативной экономики в ВВП достигает 9%. В России по разным оценкам — от 2,5% до 3,5%. Потенциал роста очевиден. Работа в креативном секторе вызывает большой интерес у молодежи», — подчеркнула Наталья Кравченко.
Важнейшее условие развития креативных индустрий — создание условий, которые позволят творческим людям получать знания, обмениваться опытом и создавать востребованный продукт, добавила она.