Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом

За свою карьеру Свифт заработала 600 млн долларов от гонораров, туров и продаж музыкальных произведений. Кроме того, ее активы включают недвижимость общей стоимостью около $125 млн, в том числе пять домов в США.
Певица обогнала барбадосскую звезду Рианну с состоянием в 1,4 млрд долларов, став самой богатой женщиной в мировой музыкальной индустрии. В рейтинге самых богатых музыкантов она занимает второе место, уступая только рэперу Джей Зи, чье состояние оценивается в 2,5 млрд долларов.
В апреле Forbes впервые включил Свифт в свой ежегодный список миллиардеров, где она заняла 14-е место с капиталом в 1,1 млрд долларов. Журнал отметил, что певица достигла миллиардного статуса исключительно благодаря доходам от музыкальной карьеры. Ее состояние превысило 1 млрд долларов после уплаты налогов с тура Eras, который принес 190 млн долларов. Этот тур вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый прибыльный в истории, собрав 1,04 млрд долларов.
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