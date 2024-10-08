Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом

В апреле Forbes впервые включил Свифт в свой ежегодный список миллиардеров, где она заняла 14-е место с капиталом в 1,1 млрд долларов. Журнал отметил, что певица достигла миллиардного статуса исключительно благодаря доходам от музыкальной карьеры. Ее состояние превысило 1 млрд долларов после уплаты налогов с тура Eras, который принес 190 млн долларов. Этот тур вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый прибыльный в истории, собрав 1,04 млрд долларов.