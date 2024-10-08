Т2 отменил роуминг в Крыму

Отмечается, что оператор «Миранда» привел тарифы в регионе в соответствие с общероссийскими, по приезде в Крым и Севастополь клиент T2 автоматически подключается к сети оператора «Миранда». «При этом минуты и гигабайты расходуются из пакета. В других случаях услуги тарифицируются согласно стандартным расценкам его тарифного плана — по таким же правилам, как в поездке в любой другой регион России», — добавили в пресс-службе.