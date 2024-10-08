Т2 отменил роуминг в Крыму

«T2 упразднил дополнительную плату за пользование услугами связи на территории Республики Крым и Севастополя. Во время пребывания абонентов в южных регионах минуты и гигабайты теперь тарифицируются как дома. Они расходуются из пакета или оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана», — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что оператор «Миранда» привел тарифы в регионе в соответствие с общероссийскими, по приезде в Крым и Севастополь клиент T2 автоматически подключается к сети оператора «Миранда». «При этом минуты и гигабайты расходуются из пакета. В других случаях услуги тарифицируются согласно стандартным расценкам его тарифного плана — по таким же правилам, как в поездке в любой другой регион России», — добавили в пресс-службе.
В T2 подчеркнули, что отмена роуминговой наценки на полуострове отвечает на запросы клиентов, которые привыкли к «материковой» тарификации.
Аналогичную отмену роуминга сделал и виртуальный мобильный оператор банка ВТБ — «ВТБ мобайл», который работает на сетях T2. «Клиент “ВТБ мобайл”, находясь на территории указанных регионов, автоматически регистрируется в сети местного оператора “Миранда”. Минуты и гигабайты будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана абонента. Этот шаг позволит существенно улучшить условия работы мобильного оператора “ВТБ мобайл” в Крыму и Севастополе», — рассказали в пресс-службе оператора.
Федеральная антимонопольная служба России в конце августа сообщила о том, что возбудила дела в отношении операторов связи МТС, «Мегафон», «Билайн» из-за стоимости услуг связи в Крыму и Севастополе. В случае установления по итогам рассмотрения антимонопольных дел вины компаний им может быть назначен штраф или выдано предписание о перечислении незаконно полученного дохода в федеральный бюджет.