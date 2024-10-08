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Стало известно, кого из россиян роботы могут оставить без работы

Роботы могут оставить без работы россиян, которые задействованы в сфере обрабатывающей промышленности, такое мнение высказал NEWS.ru HR-эксперт, член экспертного совета Госдумы Гарри Мурадян.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

По его словам, в 2023 году в этой области уже было задействовано 12,8 тысячи роботов. Высокий уровень роботизации также наблюдается в сфере производства лекарств, он достигает 35%.

При этом депутат отметил, что массовая замена работников на роботов не сможет полностью решить проблему нехватки кадров, только закроет дефицит сотрудников в некоторых сегментах с рутинными процессами. Он призвал искать баланс между поддержкой работников и автоматизацией.

«Массовая роботизация требует серьезной переквалификации персонала, так как будет увеличиваться спрос на специалистов по обслуживанию и управлению роботами, программированию и анализу данных. Внедрение технологий создает новые рабочие места, но требует и новых навыков. Это вопрос времени», — заключил Мурадян.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».