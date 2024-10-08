Стало известно, кого из россиян роботы могут оставить без работы

По его словам, в 2023 году в этой области уже было задействовано 12,8 тысячи роботов. Высокий уровень роботизации также наблюдается в сфере производства лекарств, он достигает 35%.
При этом депутат отметил, что массовая замена работников на роботов не сможет полностью решить проблему нехватки кадров, только закроет дефицит сотрудников в некоторых сегментах с рутинными процессами. Он призвал искать баланс между поддержкой работников и автоматизацией.
«Массовая роботизация требует серьезной переквалификации персонала, так как будет увеличиваться спрос на специалистов по обслуживанию и управлению роботами, программированию и анализу данных. Внедрение технологий создает новые рабочие места, но требует и новых навыков. Это вопрос времени», — заключил Мурадян.
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