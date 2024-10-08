Сбер предупредил о схеме мошенников с «легким заработком»

Схема с обещанием заработка за оценку и покупку товаров на маркетплейсах не новая, однако сейчас Сбер фиксирует ее активацию, заявил в рамках форума «Кибертех — 2024» вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.
По его словам, россияне получают в мессенджере предложение «подработать». Сообщение якобы отправил представитель одного из крупных маркетплейсов России. Потенциальной жертве предлагают оценить товар и отправить скриншот для отчета, за что платят от 300 до 500 рублей. Затем мошенники предлагают выкупить определенный товар за вознаграждение. Думая, что совершает покупку, человек переводит деньги злоумышленникам.
У тех, кто отказался купить товар, просят предоставить банковскую карту для приема платежей маркетплейса. За это обещают «проценты» от совершаемых другими людьми покупок. Соглашаясь, человек невольно становится дроппером и соучастником преступников, поскольку его используют для вывода похищенных у граждан средств.
«Если вам предлагают работу, не требующую никаких навыков, и при этом обещают высокий доход ― будьте осторожны: почти наверняка вы столкнулись с мошенниками. В схемах с маркетплейсами есть риск либо лишиться собственных средств, либо стать дроппером, то есть соучастником злоумышленников, даже не подозревая об этом», — сказал Сергей Лебедь.
Он предупредил, что скоро дропперство может стать уголовно наказуемым преступлением, то есть, под влиянием мошенников человек рискует потерять не только деньги, но и свободу.
Сергей Лебедь призвал быть бдительными и не реагировать на сомнительные предложения легкого заработка.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».