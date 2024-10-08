Сбер предупредил о схеме мошенников с «легким заработком»

«Если вам предлагают работу, не требующую никаких навыков, и при этом обещают высокий доход ― будьте осторожны: почти наверняка вы столкнулись с мошенниками. В схемах с маркетплейсами есть риск либо лишиться собственных средств, либо стать дроппером, то есть соучастником злоумышленников, даже не подозревая об этом», — сказал Сергей Лебедь.