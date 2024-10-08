Samsung извинилась перед инвесторами за то, что «сбилась с пути»

Во вторник Samsung сообщила о меньшем, чем прогнозировалось, росте предварительной операционной прибыли до примерно 9,1 трлн вон ($6,8 млрд) за третий квартал. Выручка также выросла меньше, чем ожидалось, до 79 трлн вон ($59 млрд).