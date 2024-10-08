Риелтор назвала категории людей, берущих ипотеку по рыночным ставкам

Как сообщает «Коммерсантъ», средний размер дополнительных платежей для заемщиков и застройщиков составляет 6,5% от стоимости привлеченного финансирования. Новые правила действуют с начала октября и распространяются на сделки по приобретению первичного и вторичного жилья, а также частных домов.