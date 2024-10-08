РФ с начала сельхозсезона экспортировала 14,73 млн тонн пшеницы

Поставки в Египет, который остается лидером по импорту российской пшеницы, увеличились на 0,8 млн тонн, до почти 2,9 млн тонн, что полностью компенсировало снижение вывоза в Турцию до 1 млн тонн. «Запрет на импорт не остановил ввоз пшеницы в эту страну, так как она выгружалась на портовые склады (откуда после 15 октября она будет допущена к импорту в страну) либо реэкспортировалась в страны Ближнего Востока», — отметили в аналитическом центре.