РФ с начала сельхозсезона экспортировала 14,73 млн тонн пшеницы

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Экспорт российской пшеницы в сентябре 2024 года составил 5,2 млн тонн, в июле — сентябре 2024 года — 14,73 млн тонн, что ниже показателя за аналогичный период 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в аналитическом центре «Русагротранса».
«Согласно уточненным данным, экспорт пшеницы в сентябре 2024 года с учетом стран ЕАЭС составил 5,2 млн тонн, что ниже, чем год назад, когда было отправлено 5,26 млн тонн. В целом за июль — сентябрь 2024 года экспорт пшеницы составил 14,73 млн тонн против 15 млн тонн за аналогичный период 2023 года», — говорится в сообщении.
Количество стран, куда вывозилась российская пшеница, выросло по сравнению с 2023 годом с 58 до 62.
Поставки в Египет, который остается лидером по импорту российской пшеницы, увеличились на 0,8 млн тонн, до почти 2,9 млн тонн, что полностью компенсировало снижение вывоза в Турцию до 1 млн тонн. «Запрет на импорт не остановил ввоз пшеницы в эту страну, так как она выгружалась на портовые склады (откуда после 15 октября она будет допущена к импорту в страну) либо реэкспортировалась в страны Ближнего Востока», — отметили в аналитическом центре.
Экспорт российской пшеницы в Алжир, который занимает третье место среди стран-импортеров, находится на прежнем уровне — 0,98 млн тонн, при этом поставки в Бангладеш выросли до 0,9 млн тонн.
«Помимо Турции, снизился экспорт в Саудовскую Аравию (GFSA, пятое место) — с 0,77 млн тонн до 0,5 млн тонн, но связано это не со снижением доли пшеницы из России, а с меньшим объемом закупок со стороны GFSA в целом в сравнении с прошлым сезоном», — добавляется в сообщении.