Промышленники Германии недосчитались заказов. Мониторинг мировой экономики

Такое месячное снижение стало самым заметным с января 2024 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали сокращение на 2%. По пересмотренным данным, в июле объем заказов вырос на 3,9% месяц к месяцу и на 4,6% — год к году. Ранее июльский скачок показателя (см. график) в Destatis объясняли «несколькими крупными заказами» — речь шла о транспортном секторе Германии (объединяет производство самолетов, поездов, морских судов и военной техники).
По данным статуправления, объем внутренних заказов в августе снизился на 10,9%, зарубежных — на 2,2%. Заказы из зоны евро упали на 10,5%, из других государств-партнеров — выросли на 3,4%. Такая динамика отражает сохранение слабого спроса в Европе. Также сказывается укрепление спроса в Китае на фоне ожидания новых торговых ограничений со стороны США и ЕС.
Отметим, последний фактор в последние месяцы влиял и на структуру немецкого импорта (поставки из КНР росли). Однако вскоре динамика, по всей видимости, развернется: в конце прошлой недели страны-члены ЕС поддержали инициативу Еврокомиссии по введению повышенных пошлин на ввоз электромобилей из КНР сроком на пять лет. Немецкий бизнес уже раскритиковал эту меру, в том числе из-за опасения ответных ограничений, которые могут затронуть отдельные категории экспорта Германии и повлиять на поставки в страну китайских автокомпонентов.
На фоне таких перспектив настроения крупных компаний в Германии продолжают ухудшаться. Опережающие индикаторы свидетельствуют о продолжающемся спаде в сентябре: индустриальный PMI в Германии в прошлом месяце составил 40,6 пункта после 42,4 пункта в августе (значения ниже 50 пунктов отражают спад деловой активности).