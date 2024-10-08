Промышленники Германии недосчитались заказов. Мониторинг мировой экономики

Отметим, последний фактор в последние месяцы влиял и на структуру немецкого импорта (поставки из КНР росли). Однако вскоре динамика, по всей видимости, развернется: в конце прошлой недели страны-члены ЕС поддержали инициативу Еврокомиссии по введению повышенных пошлин на ввоз электромобилей из КНР сроком на пять лет. Немецкий бизнес уже раскритиковал эту меру, в том числе из-за опасения ответных ограничений, которые могут затронуть отдельные категории экспорта Германии и повлиять на поставки в страну китайских автокомпонентов.