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Производство шампанского в РФ в январе — сентябре выросло на 27,6%

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Производство шампанского в России в январе — сентябре 2024 года увеличилось на 27,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составило 11,15 млн декалитров (дал), производство виноградных вин возросло на 8%, до 24 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Источник: Freepik

Кроме того, производство водки в январе — сентябре 2024 года выросло на 1,6%, до 55,74 млн дал, коньяка — на 16,9%, до 6,9 тыс. дал. В то же время выпуск слабоалкогольной продукции снизился на 40,5%, до 9,3 млн дал.

Производство ликеро-водочных изделий выросло на 28,2%, до 12,25 млн дал, других спиртных напитков — на 19,2%, до 7 млн дал, а выпуск ликерных вин вырос на 49,4%, до 895,1 тыс. дал.

Производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта сократилось на 46,3%, до 184,3 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом выросло на 77,1%, до 44,8 тыс. дал. В то же время выпуск плодовой алкогольной продукции снизился на 35,5%, до 5,37 млн дал.

Всего в России за январь — сентябрь 2024 года производство алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) составило 132,8 млн дал, что на 0,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В том числе производство спиртных напитков крепостью выше 9% выросло на 7,5% и достигло 81,9 млн дал.