Производство шампанского в РФ в январе — сентябре выросло на 27,6%

Кроме того, производство водки в январе — сентябре 2024 года выросло на 1,6%, до 55,74 млн дал, коньяка — на 16,9%, до 6,9 тыс. дал. В то же время выпуск слабоалкогольной продукции снизился на 40,5%, до 9,3 млн дал.