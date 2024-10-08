Производство шампанского в РФ в январе — сентябре выросло на 27,6%

Кроме того, производство водки в январе — сентябре 2024 года выросло на 1,6%, до 55,74 млн дал, коньяка — на 16,9%, до 6,9 тыс. дал. В то же время выпуск слабоалкогольной продукции снизился на 40,5%, до 9,3 млн дал.
Производство ликеро-водочных изделий выросло на 28,2%, до 12,25 млн дал, других спиртных напитков — на 19,2%, до 7 млн дал, а выпуск ликерных вин вырос на 49,4%, до 895,1 тыс. дал.
Производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта сократилось на 46,3%, до 184,3 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом выросло на 77,1%, до 44,8 тыс. дал. В то же время выпуск плодовой алкогольной продукции снизился на 35,5%, до 5,37 млн дал.
Всего в России за январь — сентябрь 2024 года производство алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) составило 132,8 млн дал, что на 0,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В том числе производство спиртных напитков крепостью выше 9% выросло на 7,5% и достигло 81,9 млн дал.