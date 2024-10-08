Правительство проконтролирует переход с летнего на зимнее дизельное топливо

Он также поручил Минэнерго и ФАС мониторить цены на топливо, обеспечивать регулярность и равномерность продаж бензина и дизтоплива на Санкт-Петербургской бирже, а также своевременную доставку покупателям, в том числе по ж/д. На заседании штаба обсуждались условия ж/д перевозок топлива и поставки аграриям. По данным ведомств, цены в рознице стабильны, дефицита нет, внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизтопливом.