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Польский миллиардер отстранил двух сыновей от руководства своей компанией

Польский миллиардер Зигмунт Солорж (состояние — $2.2 млрд) уволил двух своих сыновей из руководства его компанией — варшавского производителя энергии ZE PAK, пишет Bloomberg. В материале издания говорится, что это «усилило семейную борьбу» за контроль над компанией. На фоне отстранения Тобиаса Солоржа и Петра Зака акции компании упали на 3,3%, их цена приближается к самой низкой с 2022 года, отмечает агентство.

Источник: Freepik

По данным Bloomberg, 8,9% акций ZE PAK владеет польский фонд NN Group NV. Это делает его вторым по величине миноритарным акционером компании. «Мы очень обеспокоены текущей ситуацией и семейным конфликтом», — рассказал агентству главный исполнительный директор фонда Шимон Озог.

Озог отметил, что у акционеров есть «обоснованная обеспокоенность» по поводу здоровья Зигмунта Солоржа. «Вместо того, чтобы сосредоточиться на стратегии и развитии, внимание советов директоров будет сосредоточено на преемственности, кадровых изменениях и определении того, кто фактически будет контролировать ZE PAK и Cyfrowy Polsat в будущем», — рассказал Шимон Озог. Cyfrowy Polsat — актив Солоржа, которому принадлежит телерадиокомпания Polsat.

На заседании совета директоров ZE PAK, на котором кандидатуры Тобиаса Солоржа и Петра Зака были отклонены, 68-летний Зигмунь Солорж присутствовал дистанционно и в присутствии адвоката. В материале Bloomberg говорится, что миллиардеру было сложно говорить, он читал с листа бумаги.