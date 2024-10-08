Польский миллиардер отстранил двух сыновей от руководства своей компанией

Польский миллиардер Зигмунт Солорж (состояние — $2.2 млрд) уволил двух своих сыновей из руководства его компанией — варшавского производителя энергии ZE PAK, пишет Bloomberg. В материале издания говорится, что это «усилило семейную борьбу» за контроль над компанией. На фоне отстранения Тобиаса Солоржа и Петра Зака акции компании упали на 3,3%, их цена приближается к самой низкой с 2022 года, отмечает агентство.