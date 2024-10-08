Польский миллиардер отстранил двух сыновей от руководства своей компанией

По данным Bloomberg, 8,9% акций ZE PAK владеет польский фонд NN Group NV. Это делает его вторым по величине миноритарным акционером компании. «Мы очень обеспокоены текущей ситуацией и семейным конфликтом», — рассказал агентству главный исполнительный директор фонда Шимон Озог.
Озог отметил, что у акционеров есть «обоснованная обеспокоенность» по поводу здоровья Зигмунта Солоржа. «Вместо того, чтобы сосредоточиться на стратегии и развитии, внимание советов директоров будет сосредоточено на преемственности, кадровых изменениях и определении того, кто фактически будет контролировать ZE PAK и Cyfrowy Polsat в будущем», — рассказал Шимон Озог. Cyfrowy Polsat — актив Солоржа, которому принадлежит телерадиокомпания Polsat.
На заседании совета директоров ZE PAK, на котором кандидатуры Тобиаса Солоржа и Петра Зака были отклонены, 68-летний Зигмунь Солорж присутствовал дистанционно и в присутствии адвоката. В материале Bloomberg говорится, что миллиардеру было сложно говорить, он читал с листа бумаги.