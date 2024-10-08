Покупателям российского оборудования возместят часть затрат

По оценке экспертов, импортонезависимость в сегменте нефтегазового оборудования за десять лет поднялась с 43 до 65 процентов. Федерация активно поддерживает производителей субсидиями на НИОКР, льготными кредитами от фонда промышленности, регионы — пониженными ставками налога на прибыль и имущество и другими механизмами. Особенно ярко это проявляется в «тюменской матрешке» (так называют Большую Тюмень, которая включает в себя три региона, занимающихся добычей и переработкой углеводородов. — Прим. ред.). Ведь на Тюменскую область, Югру и Ямал приходится около 41 процента добычи черного золота и 90 процентов природного газа.