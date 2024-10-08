Покупателям российского оборудования возместят часть затрат

«Кешбэк потребителю» будет работать по долгосрочным договорам поставки. В зависимости от срока контракта (пять, семь или десять лет) государство субсидирует разницу в течение от года до 3 лет. При этом производитель обязуется держать конкурентную цену по мере выхода на серийность.
Инновации для Севера
По оценке экспертов, импортонезависимость в сегменте нефтегазового оборудования за десять лет поднялась с 43 до 65 процентов. Федерация активно поддерживает производителей субсидиями на НИОКР, льготными кредитами от фонда промышленности, регионы — пониженными ставками налога на прибыль и имущество и другими механизмами. Особенно ярко это проявляется в «тюменской матрешке» (так называют Большую Тюмень, которая включает в себя три региона, занимающихся добычей и переработкой углеводородов. — Прим. ред.). Ведь на Тюменскую область, Югру и Ямал приходится около 41 процента добычи черного золота и 90 процентов природного газа.
С учетом того, что доля трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) у нефтяников уже превысила 24 процента, а к 2040 году может вырасти до 50, решающим фактором становится не просто копирование зарубежных технологий и «железа», а применение инноваций.
Один из примеров такой стратегии — завод по производству полимерных низкофрикционных центраторов, открывшийся в июле в Когалыме.
Продукция состоит из отечественных компонентов, будет применяться вместо стальных конструкций, что позволит проектировщикам моделировать горизонтальные скважины большей протяженности. Композитные полимерные центраторы способны работать в самых сложных условиях, с нестабильными породами, при больших углах, объяснил генеральный директор предприятия-инвестора Марсель Акбашев.
На форуме можно было ознакомиться с предложениями и других инновационных компаний региона: малогабаритным насосом подачи пластичной смазки с автоматизированной системой управления, автономным мобильным комплексом для геофизических исследований и внутрискважинных работ, инструментом для гибкой насосно-компрессорной трубы
Технологический брокер
В Тюменской области сосредоточено более 70 предприятий, специализирующихся на производстве нефтегазового оборудования и оказании нефтесервисных услуг.
В Тюменском нефтегазовом кластере участников гораздо больше — 168 из 24 регионов, они формируют кооперационные цепочки. Нынче на стенде было представлено восемь компаний, они показали криогенную арматуру с электроприводами для проектов СПГ, химические соединения для получения буровых растворов на углеродной основе, систему радиального бурения, решение для ультразвукового каротажа, муфту для формирования дренирующих каналов вокруг скважины нужной длины и геометрии и многое другое.
Разработки резидентов технопарка высоких технологий Югры регулярно попадают в дайджесты Российского энергетического агентства.
На «технологические дни» форума заявили 386 проектов, что на 43 процента больше, чем в 2023 году. В шорт-лист попали 49. Их новизну, эффективность и потенциал внедрения оценивали недропользователи. Но даже те, кто не попал в финал, стали участниками отбора по программе «Технологический брокер». С ее помощью кластер подбирает перспективные решения под запросы вертикально интегрированных нефтяных компаний и помогает получить заказы.
Вместе с тем многие участники мероприятия отмечали сложности при выведении новинок на рынок. Они связаны в первую очередь с дефицитом инфраструктуры для опытно-промышленных испытаний. Хотя ряд крупных компаний допустили «Единого оператора испытаний» на свои площадки для комплексной проверки продукции в интересах отрасли (в 2024-м по такой модели протестировали разработки для многоствольных закачиваний скважин, систем спуска обсадных колонн и флота гидроразрыва пласта), порядок внедрения инноваций у каждого недропользователя остается свой.
Поэтому и был разработан меморандум о признании результатов совместных испытаний.
— Предлагаем добавить в корпоративные правила тезис, что оборудование, прошедшее подобную процедуру, может участвовать в закупках без дополнительных проверок, — раскрыл детали Андрей Маслий, технический директор организации.
Цифровой керн
Какие-то решения уже сейчас готовы брать на себя регионы и бизнес. В частности, Югра строит в Сургуте научно-технологический центр. В нем планируется создавать передовые методики и материалы для добычи трудноизвлекаемых запасов, развивать прикладную геологию. В Тюмени недавно открылся испытательный центр промышленной автоматизации, позиционирующий себя как место взаимодействия производителей оборудования, вендоров и программистов. В их задачи входят разработка и утверждение национальных и отраслевых стандартов, опытно-промышленные испытания и пилотные внедрения, а также кросс-отраслевое развитие открытой автоматизированной системы управления техпроцессами.
— Будущее промышленной автоматизации — в гибкой совместимости и быстрой взаимозаменяемости компонентов. Платформа подходит для всех видов производства, поэтому на данном этапе нам особенно важно объединить усилия государства и компаний из разных отраслей для получения максимального эффекта, — сказал Антон Думин, начальник департамента ИТ крупной добывающей компании.
Эта же бизнес-структура создала в Тюмени первый в стране роботизированный центр исследования флюидов и керна. Сейчас полным ходом идет пуско-наладка. На 12 тысячах квадратных метров разместились 16 лабораторий и одно из крупнейших в отрасли кернохранилищ. Установлено 160 образцов оборудования для разных методов изучения геологического материала, от томографии до высокоточного микроструктурного анализа и создания цифровых двойников горных пород.
Следующий шаг — формирование «цифровых двойников» месторождений и использование искусственного интеллекта.
Создание отраслевых стандартов маркировки и хранения кернов, оцифровка этих процессов очень важны для развития ТЭК.
— Вся информация может быть сведена в единый банк данных, доступный для компаний. Следующий шаг — формирование «цифровых двойников» месторождений и использование искусственного интеллекта для оперативного принятия решений. Особенно актуально это при добыче ТРИЗ, — подчеркнул глава Минэнерго России Сергей Цивилев.
Проекты года
Цифровая повестка заняла почти треть деловой программы, ведь технологическая независимость — это не только оборудование, но и софт, который помогает защищать агрегаты, повышает эффективность техпроцессов. Чтобы поощрить распространение лучших практик, уже второй год вручается премия за ИТ-проекты, реализованные в нефтегазовом секторе.
В этом году жюри рассмотрело 34 заявки. Проектом года стали две платформы. Одна позволила значительно сократить затраты и сроки строительства скважин, минимизировать потери, связанные с отказами оборудования. Экономический эффект от этого оценили в 297 миллионов рублей. Другая оптимизировала управление проектированием, строительством, техобслуживанием и ремонтом на нефтехимкомбинате — незапланированные простои техники уменьшились на треть, производительность труда выросла на десять процентов. В номинации «Первооткрыватели» наградили прогнозную модель пиролиза и веб-систему для комплексного геологического сопровождения бурения, которая обеспечивает бесшовную интеграцию и выгрузку результатов из разного ПО.
Как отметил генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов, некоторые решения зародились еще в 2020—2021 годах и уже дают экономический эффект, при этом продолжают развиваться функционально и масштабируются. По его мнению, инвестиции в «цифру» окупятся еще не по одному кругу, и рынок в итоге получит сильные системы, которые покроют потребности не только ТЭК, но и других отраслей.