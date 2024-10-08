«Озон фармацевтика» намерена провести IPO на Мосбирже

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Фармацевтическая компания «Озон фармацевтика» планирует провести первичное публичное размещение (IPO) обыкновенных акций на Московской бирже, сообщает пресс-служба компании.
«ПАО “Озон фармацевтика”, один из ведущих производителей лекарственных препаратов в России, объявляет о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже», — говорится в сообщении.
Компания планирует листинг акций и начало торгов на Мосбирже в октябре 2024 года. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели.
«Озон фармацевтика», ее действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO. Размещение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов, рассказали в компании.
Группа «Озон фармацевтика» — российская фармацевтическая компания. Ее продукция представлена во всех фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве препаратов для лечения онкологических и сложных аутоиммунных заболеваний, а также наукоемких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий. Группа фокусируется на производстве дженериков.