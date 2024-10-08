«Озон фармацевтика» намерена провести IPO на Мосбирже

«Озон фармацевтика», ее действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO. Размещение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов, рассказали в компании.