На разрезе Ерковецкий в Приамурье добыча угля выросла на 16% за девять месяцев

«За январь — сентябрь 2024 года АО “Амуруголь” — актив холдинга “Русский уголь” на Дальнем Востоке — добыло на разрезе Ерковецкий 1,7 млн тонн бурого энергетического угля. Это на 240 тыс. тонн, или 16% больше производственных результатов за 9 месяцев 2023 года — 1,46 млн тонн. Третий квартал стал максимально продуктивным в этом году по объемам квартальной добычи на разрезе Ерковецкий и составил 625 тыс. тонн», — говорится в сообщении.