На разрезе Ерковецкий в Приамурье добыча угля выросла на 16% за девять месяцев

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 октября. /ТАСС/. Объем добычи бурого угля на разрезе Ерковецкий в Амурской области за девять месяцев вырос на 16% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании «Амуруголь».
«За январь — сентябрь 2024 года АО “Амуруголь” — актив холдинга “Русский уголь” на Дальнем Востоке — добыло на разрезе Ерковецкий 1,7 млн тонн бурого энергетического угля. Это на 240 тыс. тонн, или 16% больше производственных результатов за 9 месяцев 2023 года — 1,46 млн тонн. Третий квартал стал максимально продуктивным в этом году по объемам квартальной добычи на разрезе Ерковецкий и составил 625 тыс. тонн», — говорится в сообщении.
Отмечается, что нарастить производственные показатели и увеличить объемы добычи угля позволила внедренная в 2024 году технология комбинированной системы отработки горных пород. Раньше отработка разреза проводилась только при помощи шагающих экскаваторов с большими линейными параметрами, теперь дополнительно применяется автотранспорт. Автомобильная вскрыша позволила задействовать на разрезе Ерковецкий опасные участки, подверженные оползням, куда было невозможно доставить крупногабаритную технику.
«За девять месяцев 2024 года мы значительно превысили плановые показатели добычи угля на участке, где применяется автовскрыша. Этого удалось добиться благодаря правильной стратегии: мы разделили процесс на два технологических этапа. В зимний период, до активного таяния, отработали самые сложные водообильные участки, ликвидировав опасные зоны. Это позволило в летний период добывать уголь в более комфортных условиях», — приводятся в сообщении слова генерального директора АО «Амурский уголь» Олега Ведерникова.
Теперь компания рассчитывает на рост объемов автомобильной вскрыши в 2025 году. В планах в 2025—2027 годах на разрезе Ерковецкий увеличить добычу угля на 25%.
О предприятии
Разрез Ерковецкий расположен на территории сразу трех районов Амурской области: Октябрьского, Ивановского и Тамбовского. Он введен в эксплуатацию в 1991 году. Балансовые запасы угля разреза составляют 500 млн тонн. Здесь добывается бурый энергетический уголь марки 2Б, который является универсальным. Топливо используется для нужд большой энергетики и ЖКХ региона, на нем работают Благовещенская ТЭЦ и Райчихинская ГРЭС. Кроме того, уголь подходит для печного отопления в частных домах.
Компания «Амурский уголь» является крупнейшим угледобывающим предприятием в Амурской области. В 2023 году предприятие стало лидером производства по добыче угля в регионе, предоставив 2,9 млн тонн топлива. В целом добыча угля в 2023 году в Амурской области составила 4,5 млн тонн, что почти на 18,5% больше по сравнению с предыдущим годом.