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Мишустин утвердил свободную экономическую зону в приграничье с Украиной

В отдельных районах Белгородской, Брянской и Курской областей введут режим свободной экономической зоны (СЭЗ), постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин.

Источник: РИА "Новости"

Участникам такого режима получат льготы по налогам на прибыль имущество, а также на страховые взносы. Власти рассчитывают, что бизнесмены смогут сократить финансовые издержки, увеличить объем выпуска товаров, сохранить нынешние и открыть новые рабочие места, а также обеспечить жителей приграничной зоны всеми нужными услугами и продукцией.

Федеральный закон об учреждении СЭЗ в приграничных районах подписал 22 июня президент Владимир Путин, нынешнее постановление правительства подготовлено для реализации решения главы государства.

Закон вступил в силу с 1 июля 2024 года. Единственным требованием к компаниям, желающим пользоваться привилегиями режима СЭЗ, будет регистрация на территории этих регионов либо наличие там филиала.