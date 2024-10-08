Мишустин утвердил свободную экономическую зону в приграничье с Украиной

Участникам такого режима получат льготы по налогам на прибыль имущество, а также на страховые взносы. Власти рассчитывают, что бизнесмены смогут сократить финансовые издержки, увеличить объем выпуска товаров, сохранить нынешние и открыть новые рабочие места, а также обеспечить жителей приграничной зоны всеми нужными услугами и продукцией.