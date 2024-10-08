«Мир квартир»: новостройки в крупных городах подорожали на 2%

«Отсутствие дешевой ипотеки напрямую сказалось на ценах новостроек: за третий квартал они подорожали гораздо меньше, чем за второй (+2,4%), и тем более за первый (+3,6%), когда еще действовала льготная программа для широкого круга покупателей. Предложение же на первичном рынке в среднем по стране увеличилось за последний квартал на 31% — новостройки стоят нераспроданные. Из-за высокой ключевой ставки люди предпочитают хранить деньги на банковских депозитах, а не вкладываться в недвижимость», — объяснил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.