«Мир квартир»: новостройки в крупных городах подорожали на 2%

По данным компании, за три месяца новостройки подорожали в 52 городах из 70 исследованных. Самый сильный прирост средней стоимости квадратного метра произошел в Чите (+13%), Улан-Удэ (+12%), Оренбурге (+10%), Иванове (+6%) и Воронеже (+5%).
Заметнее всего цены на первичное жилье упали в Махачкале (-20%), Нижнем Тагиле (-15%), Череповце (-11%), Грозном (-10%) и Магнитогорске (-6%).
В Москве цена «квадрата», по данным компании, увеличилась за квартал на 4%, в Московской области — на 1%, в Санкт-Петербурге — на 2%.
«Отсутствие дешевой ипотеки напрямую сказалось на ценах новостроек: за третий квартал они подорожали гораздо меньше, чем за второй (+2,4%), и тем более за первый (+3,6%), когда еще действовала льготная программа для широкого круга покупателей. Предложение же на первичном рынке в среднем по стране увеличилось за последний квартал на 31% — новостройки стоят нераспроданные. Из-за высокой ключевой ставки люди предпочитают хранить деньги на банковских депозитах, а не вкладываться в недвижимость», — объяснил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
С начала года, по подсчетам компании, новостройки в крупных города в среднем подорожали на 8%, в Москве прирост составил 12%, в Петербурге — почти 5%.