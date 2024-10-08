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Минфин готовит перечень компаний — кандидатов для выхода на IPO

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Министерство финансов России готовит перечень потенциальных компаний для выхода на IPO. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев на стратегической сессии IPO-Форума АКРА.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

«На сегодняшний день мы уже ведем работу по формированию перечня потенциальных кандидатов (для выхода на IPO — прим. ТАСС). Понятно, что все те мероприятия и планы, которые войдут в состав федерального проекта, они должны быть еще утверждены на уровне правительства и соответственно пройти все необходимые процедуры, чтобы стать тем самым федеральным проектом. Но уже есть некий шорт-лист компаний», — сказал он.

Ранее заместитель министра финансов России Иван Чебесков в интервью «Известиям» сообщил, что некоторые госкомпании из различных секторов готовы провести первичное публичное размещение акций. При этом на форуме Capital Markets в сентябре замминистра отметил, что 30 компаний с государственным участием до 2030 года могут разместить свои акции на сумму до 1 трлн рублей.