Минфин готовит перечень компаний — кандидатов для выхода на IPO

«На сегодняшний день мы уже ведем работу по формированию перечня потенциальных кандидатов (для выхода на IPO — прим. ТАСС). Понятно, что все те мероприятия и планы, которые войдут в состав федерального проекта, они должны быть еще утверждены на уровне правительства и соответственно пройти все необходимые процедуры, чтобы стать тем самым федеральным проектом. Но уже есть некий шорт-лист компаний», — сказал он.