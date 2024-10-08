КНР введет пошлины на бренди из ЕС

ПЕКИН, 8 октября. /ТАСС/. Китай с 11 октября вводит антидемпинговые меры в отношении бренди из стран Евросоюза в ответ на введения ЕС тарифов на электромобили из КНР. По данным Министерства коммерции КНР, европейские поставщики должны будут доплачивать «гарантийную сумму» — де-факто пошлину — в размере 30,6−39% для реализации алкогольной продукции на рынке Китая.
Пекин начал антидемпинговое расследование в отношении бренди из ЕС в январе 2024 года. В конце августа власти КНР пришли к выводу, что европейский алкоголь продавался в Китае по заниженным ценам. Это «грозило существенным ущербом» китайским производителям бренди, заявило министерство.
Страны Евросоюза 4 октября поддержали решение Еврокомиссии (ЕК) о введении импортных пошлин на китайские электромобили. В то же время, по информации источников агентства AFP, только 10 из 27 стран ЕС проголосовали за инициативу Еврокомиссии, включая Францию и Италию. Германия и еще 4 страны выступили против, опасаясь полномасштабной торговой войны с Пекином, и 12 воздержались. При этом страны не поддержали намерение Еврокомиссии довести пошлины до 45% от стоимости китайских автомобилей, но закрепили потолок возможных пошлин в 35%. Это на 10 процентных пунктов выше действующих в настоящий момент временных пошлин.
Временные пошлины против китайских электромобилей Еврокомиссия ввела 4 июля, их действие было продлено в августе. Их реальный размер для различных китайских компаний варьируется в интервале от 17% до 36,3%. Только на продукцию американской компании Tesla, изготавливающуюся в Китае, Еврокомиссия в исключительном порядке снизила пошлины до 9%. Китай сразу расценил это решение как акт протекционизма.