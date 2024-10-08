КНР введет пошлины на бренди из ЕС

Страны Евросоюза 4 октября поддержали решение Еврокомиссии (ЕК) о введении импортных пошлин на китайские электромобили. В то же время, по информации источников агентства AFP, только 10 из 27 стран ЕС проголосовали за инициативу Еврокомиссии, включая Францию и Италию. Германия и еще 4 страны выступили против, опасаясь полномасштабной торговой войны с Пекином, и 12 воздержались. При этом страны не поддержали намерение Еврокомиссии довести пошлины до 45% от стоимости китайских автомобилей, но закрепили потолок возможных пошлин в 35%. Это на 10 процентных пунктов выше действующих в настоящий момент временных пошлин.