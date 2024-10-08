Капитально вложились в инфляцию. Перехода от роста цен к росту выпуска придется подождать

При этом статистически картина инвестиционной активности в России, отметим, остается довольно затуманенной — даже на взгляд высококвалифицированных аналитиков. В качестве иллюстрации можно привести недавнюю публикацию Института развивающихся экономик финского Центробанка, который последовательно отслеживает происходящее в экономике РФ по открытым данным. Его аналитическая записка фиксирует в РФ заметный инвестиционный бум именно в гражданских отраслях экономики после 2022 года. Наиболее заметные вклады в рост капвложений в первом полугодии вносили в порядке убывания нефтегазовая, химическая, строительная, транспортная и телекоммуникационная отрасли — и вклад ВПК в прирост инвестиций на 13,4% оценивался на уровне около процентного пункта роста против более 3 п. п. у нефтегаза и 2 п. п. у химпрома — при снижении инвестиций в АПК, леспром и фармацевтическую промышленность. Эти наблюдения противоречат выводам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (см. «Ъ» от 20 сентября) о том, что стагнация предложения инвестиционных товаров и строительства в РФ, которое должно было бы расти сопоставимыми с инвестициями темпами, и снижение рентабельности в гражданских отраслях, вероятно, во многом связаны с сосредоточением инвестактивности в производстве военной продукции.