Капитально вложились в инфляцию. Перехода от роста цен к росту выпуска придется подождать

На парламентских слушаниях проекта бюджета в Совете федерации зампред Банка России Алексей Заботкин отметил, что стимулирование совокупного спроса в экономике РФ в условиях полной занятости — в частности, через поощрение вложений предприятий в основной капитал — усиливает инфляцию. «Инвестиции в основной капитал, то есть в оборудование, машины, инфраструктуру, в первом полугодии этого года превысили уровни второго полугодия 2021 года примерно на четверть. В результате цены на ресурсы, которые компании потребляют — на труд, на новые станки и оборудование, логистическую инфраструктуру, транспортные мощности, — быстро растут, вместе с ними растут издержки компаний и это раскручивает инфляционную спираль все сильнее и сильнее», — пояснил он, заметив, что рост производственного потенциала в предстоящие годы будет быстрее, чем до 2022 года. «Это давний тезис ЦБ, который он периодически проговаривает. Это отчасти может пересекаться с динамикой кредита: мы видим замедление розничного кредита и потребления, но корпоративный кредит растет и растут вроде инвестиции», — отмечает Дмитрий Полевой из «Астра УА».
В теории, несмотря на краткосрочный проинфляционный эффект капвложений, затем они должны послужить снижению инфляции, увеличивая потенциал выпуска и насыщая экономику ранее дефицитными товарами.
При этом Алексей Заботкин дал понять, что в обозримом будущем проинфляционный эффект стимулирования капвложений сохранится: в 2025 году расширение производственных возможностей экономики продолжится и денежно-кредитная политика этому не помешает. «Вы спросите, как же такое возможно, ведь высокие ставки не дадут инвестициям дальше расти, но условием расширения производственных возможностей является не столько рост инвестиций как таковой, сколько достигнутый уровень инвестиционной активности», — пояснил он. По мнению Александра Исакова из Bloomberg Economics, ЦБ «беспокоят риски того, что стимулирование инвестспроса приведет к снижению эффективности процентной политики, как это произошло ранее с льготной ипотекой, а также стимулирует спрос на кредит из расчета, что стоимость оборудования будет расти быстрее ставок».
Между тем долгосрочный дезинфляционный эффект капвложений в силу роста потенциала во многом зависит от структуры и стоимости капвложений.
Экономисты неоднократно указывали на неоднозначность влияния текущего роста капвложений на гражданские отрасли и на заметное удорожание импортных капитальных товаров, вслед за которым подтягиваются и внутренние цены на аналоги (если они и вовсе доступны).
При этом статистически картина инвестиционной активности в России, отметим, остается довольно затуманенной — даже на взгляд высококвалифицированных аналитиков. В качестве иллюстрации можно привести недавнюю публикацию Института развивающихся экономик финского Центробанка, который последовательно отслеживает происходящее в экономике РФ по открытым данным. Его аналитическая записка фиксирует в РФ заметный инвестиционный бум именно в гражданских отраслях экономики после 2022 года. Наиболее заметные вклады в рост капвложений в первом полугодии вносили в порядке убывания нефтегазовая, химическая, строительная, транспортная и телекоммуникационная отрасли — и вклад ВПК в прирост инвестиций на 13,4% оценивался на уровне около процентного пункта роста против более 3 п. п. у нефтегаза и 2 п. п. у химпрома — при снижении инвестиций в АПК, леспром и фармацевтическую промышленность. Эти наблюдения противоречат выводам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (см. «Ъ» от 20 сентября) о том, что стагнация предложения инвестиционных товаров и строительства в РФ, которое должно было бы расти сопоставимыми с инвестициями темпами, и снижение рентабельности в гражданских отраслях, вероятно, во многом связаны с сосредоточением инвестактивности в производстве военной продукции.
Впрочем, все наблюдатели сходятся на том, что в условиях такого спроса на инвесттовары рост цен на них является одной из главных составляющих увеличения капвложений. Количественным же оценкам препятствуют закрытые детальные данные об импорте и выпуске (при расширении толкования термина «товары двойного назначения» в закрытой и активно перестраивающейся экономике) — и необходимость опираться в расчетах только на агрегированные цифры и косвенные данные, позволяющие трактовать их весьма широко.