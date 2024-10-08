Каким будет курс рубля 9 октября 2024: прогноз эксперта

Рубль во вторник продолжил сдавать позиции. Биржевой юань в моменте подходил к 13,7 ₽, официальный курс доллара на завтра повышен ЦБ до 96,10. Основная причина девальвационного витка — сокращение экспорта как в количественном, так и в стоимостном выражении из-за снижения мировых цен и санкционных эффектов и одновременная активизация импорта по мере налаживания новых товарных каналов и механизмов расчетов. В текущий курс может транслироваться резкий спад цен на нефть начала сентября. Увеличенные объемы чистых продаж инвалюты в рамках бюджетного правила, высокие ставки в экономике и меры валютного контроля сдерживают рублевое ослабление. Полагаем, что оно достигло локального предела, и технически перегретые инвалюты могут в ближайшее время отступить к целям 13,3 ₽ за юань и 93,5 за доллар.