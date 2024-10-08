Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каким будет курс рубля 9 октября 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи сегодня преимущественно торговался в небольшом минусе. При этом рыночная конъюнктура для нашего рынка была смешанной — инвалюты дорожали, в то время как цены на нефть и другое сырье заметно просели на новостях из Китая, отмечает Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

В ходе брифинга, посвященному экономическому развитию, китайские чиновники не обозначили те масштабные стимулы, которых ждали на рынках.

Биржи КНР, закрывшие торги вторника в уверенном плюсе, будут отыгрывать негатив уже завтра. На площадках США и Европы сегодня преобладала сдержанная динамика с разнонаправленными движениями. Данные по американскому торговому балансу за август примерно совпали с ожиданиями.

Завтра будут обнародованы важные для общерыночных настроений протоколы последнего заседания ФРС, в которых детально передается позиция руководства регулятора по денежно-кредитной политике.

На российском рынке Сбербанк опубликует финансовые результаты по РПБУ за 9 месяцев 2024 г., Эталон раскроет операционные показатели за январь-сентябрь.

В ближайшей перспективе сдерживать покупки на нашем рынке продолжат ожидания повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ. В середине недели ожидаем движение индекса Мосбиржи в пределах 2725−2825 п.

Рубль во вторник продолжил сдавать позиции. Биржевой юань в моменте подходил к 13,7 ₽, официальный курс доллара на завтра повышен ЦБ до 96,10. Основная причина девальвационного витка — сокращение экспорта как в количественном, так и в стоимостном выражении из-за снижения мировых цен и санкционных эффектов и одновременная активизация импорта по мере налаживания новых товарных каналов и механизмов расчетов. В текущий курс может транслироваться резкий спад цен на нефть начала сентября. Увеличенные объемы чистых продаж инвалюты в рамках бюджетного правила, высокие ставки в экономике и меры валютного контроля сдерживают рублевое ослабление. Полагаем, что оно достигло локального предела, и технически перегретые инвалюты могут в ближайшее время отступить к целям 13,3 ₽ за юань и 93,5 за доллар.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».