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Из Абхазии начались первые поставки мандаринов в Россию

СУХУМ, 8 октября. /ТАСС/. Первые поставки мандаринов нового урожая начались из Абхазии в Россию, уже вывезли 21 тонну, сообщили ТАСС в Государственном таможенном комитете республики.

Источник: РИА "Новости"

«Пошли первые поставки мандаринов из Абхазии в Российскую Федерацию. По данным на 8 октября, экспортирована 21 тонна мандаринов. В 2023 году в такое же время было вывезено всего 133 кг», — сказала начальник отдела статистики Асида Квициния.

Глава Минсельхоза Абхазии Беслан Джопуа ранее сообщал ТАСС, что прогнозируется урожай цитрусовых сезона 2024−2025 в объеме более 36 тыс. тонн, что на 2−3% больше урожая 2023−2024.

Ранние сорта мандаринов начали поспевать с начала сентября. Цитрусовый сезон обычно в Абхазии начинается с октября и длится почти до конца марта. Пик приходится на декабрь, практически весь урожай собирают до Нового года.

По данным Минсельхоза, мандарины в Абхазии произрастают на площади около 5 тыс. га и практически весь урожай вывозится в РФ.