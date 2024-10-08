Из Абхазии начались первые поставки мандаринов в Россию

«Пошли первые поставки мандаринов из Абхазии в Российскую Федерацию. По данным на 8 октября, экспортирована 21 тонна мандаринов. В 2023 году в такое же время было вывезено всего 133 кг», — сказала начальник отдела статистики Асида Квициния.
Глава Минсельхоза Абхазии Беслан Джопуа ранее сообщал ТАСС, что прогнозируется урожай цитрусовых сезона 2024−2025 в объеме более 36 тыс. тонн, что на 2−3% больше урожая 2023−2024.
Ранние сорта мандаринов начали поспевать с начала сентября. Цитрусовый сезон обычно в Абхазии начинается с октября и длится почти до конца марта. Пик приходится на декабрь, практически весь урожай собирают до Нового года.
По данным Минсельхоза, мандарины в Абхазии произрастают на площади около 5 тыс. га и практически весь урожай вывозится в РФ.