Из Абхазии начались первые поставки мандаринов в Россию

«Пошли первые поставки мандаринов из Абхазии в Российскую Федерацию. По данным на 8 октября, экспортирована 21 тонна мандаринов. В 2023 году в такое же время было вывезено всего 133 кг», — сказала начальник отдела статистики Асида Квициния.