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Инвестор заявил о риске роста цен на нефть до 100$ за баррель

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Перерастание противостояния Ирана и Израиля в фазу открытого военного конфликта может привести к шоку на рынке углеводородов и росту цен на нефть до $100 за баррель. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

Источник: Reuters

«Весьма вероятно, что в случае ответного удара Израиля по ядерной и военной инфраструктуре Ирана и моментального перерастания противоборства из диверсий и ракетных атак в глубокий, затяжной военный конфликт мы получим ухудшение и без того непростой на сегодняшний день логистической ситуации, сложившейся в Персидском заливе и Красном море. Как известно, через этот участок морского пути проходит более 75% мирового нефтяного трафика, — сказал он. — Более активные военные действия повлекут выпадание из рынка иранских нефтяных объемов, составляющих на сегодняшний день 4 млн баррелей в день, или 4% объема мирового предложения. В связи с этим — как реакция на “иранский шок” — повышение цены на нефть примерно до $100 за баррель, то есть примерно на 25% от нынешней величины, выглядит вполне реалистично».

Как указал инвестор, в случае прекращения поставок иранской нефти недостаток предложения сможет возместить Россия. «Учитывая, что свыше 90% объема иранской нефти закупает Китай, предположу, что, несмотря на заверения ОПЕК в том, что организация в состоянии заместить иранский объем силами стран-участниц, прежде всего Саудовской Аравии, в контексте Китая более естественным и удобным партнером — поставщиком дополнительных объемов может выступить именно Россия», — предположил Шостак.