Инвестор заявил о риске роста цен на нефть до 100$ за баррель

«Весьма вероятно, что в случае ответного удара Израиля по ядерной и военной инфраструктуре Ирана и моментального перерастания противоборства из диверсий и ракетных атак в глубокий, затяжной военный конфликт мы получим ухудшение и без того непростой на сегодняшний день логистической ситуации, сложившейся в Персидском заливе и Красном море. Как известно, через этот участок морского пути проходит более 75% мирового нефтяного трафика, — сказал он. — Более активные военные действия повлекут выпадание из рынка иранских нефтяных объемов, составляющих на сегодняшний день 4 млн баррелей в день, или 4% объема мирового предложения. В связи с этим — как реакция на “иранский шок” — повышение цены на нефть примерно до $100 за баррель, то есть примерно на 25% от нынешней величины, выглядит вполне реалистично».