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Грузоотправителей поманили преференциями в капитал ВСМ

Государство планирует привлечь к строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург грузоотправителей. Им предложено выкупить 5,8% головной компании концессионера за 19 млрд руб., а в обмен помимо дивидендов получить приоритетный доступ к грузовому северо-западному направлению, которое после пуска ВСМ по планам должно существенно расшириться. Более того, если приоритет не понадобится, акционер может продать свою долю, а с ней — и право приоритета. Активной заинтересованности грузоотправителей «Ъ» пока не видит.

Источник: Валентин Антонов / ТАСС

«Ъ» стал известен плановый состав акционеров АО «УК ВСМ Две столицы» — компании-учредителя концессионера строительства ВСМ Москва—Петербург ООО «ВСМ Две столицы». По словам источника «Ъ», знакомого с обсуждением, контролирующим акционером АО с уставным капиталом 328,5 млрд руб. должно стать ГУП «Московский метрополитен». Доля предприятия в АО может составить 51,7%, что соответствует взносу около 170 млрд руб. Еще на 26,9%, или 88 млрд руб., планируется привлечь ОАО РЖД, 15,5%, или 51 млрд руб., внесут субъекты РФ. Управляющая компания ЗАО «Лидер» вложит в уставный капитал символические 10 млн руб., что соответствует 0,0031%.

ВСМ Москва—Санкт-Петербург, которая обсуждается с советских времен, должна стать первой высокоскоростной железнодорожной магистралью в России. Ее планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2028 года. Протяженность трассы с учетом входов в Москву и Санкт-Петербург — 679 км. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Трасса проляжет через Тверь и Великий Новгород. Составы в пиковые часы будут ходить каждые 10−15 минут. Стоимость проекта оценивается в 1,75 трлн руб. Пассажиропоток, по официальным оценкам, составит к 2030 году 23 млн человек, стоимость билета — 9,97 тыс. руб. За этой ВСМ, по текущим планам, последуют минимум четыре.

В Минтрансе не ответили на запрос «Ъ». В дептрансе Москвы «Ъ» напомнили, что, согласно планам реализации проекта, Москва участвует в финансировании ВСМ, сославшись на поручения президента РФ, где доля Москвы закреплена на уровне не менее 150 млрд руб. «Механизм внесения денежных средств города определяется правительством каждого региона самостоятельно», — добавили в дептрансе.

Еще на 5,8%, или 19 млрд руб., в уставный капитал АО предлагается привлечь грузоотправителей. По информации «Ъ», такой вариант обсуждался 4 октября на совещании в Минтрансе. Как сообщил собеседник «Ъ», к проекту приглашают крупнейшие компании нефтегазового, горно-металлургического и химического секторов. Среди рассматриваемых компаний-партнеров — «Роснефть», НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, «Уралкалий», «Еврохим», «Фосагро», «Евраз», НЛМК, «Северсталь», «Русал», СУЭК, «Сибантрацит», «Кузбассразрезуголь».

В обмен на свой взнос грузоотправитель может получить приоритет при провозе грузов в сообщении с портами Северо-Запада. Речь идет об отправках на станции Октябрьской и Северной железных дорог со всех станций сети. Приоритетный доступ относится к 30 млн тонн провозной способности подходов к портам Северо-Запада, которые должны образоваться в результате строительства ВСМ и возвращения грузового движения на основной ход Октябрьской железной дороги. Это позволяет властям рассчитывать на увеличение провозной способности на этом направлении до 220 млн тонн к 2030 году. Распределят эти 30 млн тонн пропорционально стоимости акций, принадлежащих грузоотправителю. Собеседник «Ъ» добавляет, что, если акционер перестанет нуждаться в приоритете, возможна перепродажа доли, а с ней — и приоритетного права. В ОАО РЖД ситуацию не комментируют.

Грузоотправителей пытаются простимулировать и дивидендами. C 2045 по 2064 год акционеры АО «УК ВСМ Две столицы» должны суммарно получить 10,4 трлн руб., то есть на долю грузоотправителей придется около 600 млрд руб.

Представители крупной промышленности в основном оставили без комментариев запрос «Ъ». Источник «Ъ» среди металлургов подтвердил факт получения предложения. Собеседник «Ъ» в химической отрасли отметил, что подобные предложения компаниям были, но «без жестких условий и на добровольной основе». Источник «Ъ» среди клиентов ОАО РЖД говорит, что востребованность северо-западного направления в реалиях закрытого европейского рынка сбыта прямо зависит от множества волатильных факторов, таких как цены на мировых рынках, ставки фрахта и т. п. Привязывать себя к этому направлению стоит в случае гарантий его безубыточности, которые могло бы обеспечить ОАО РЖД за счет тарифных условий или государство за счет иных способов субсидирования транспортировки, говорит он. Пока, по словам источника «Ъ», будущая маржинальность северо-западного направления не выглядит безусловной для всех отраслей. По его мнению, предложение ОАО РЖД могло бы быть интересно поставщикам удобрений, для которых старые рынки до сих пор открыты.

Президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин считает, что продажа доли в компании с приоритетным правом провоза грузов в определенных направлениях смотрится немного странно. «С одной стороны, “вези или плати”, дефицит инфраструктуры, с другой — приоритет за инвестиции в ВСМ, — отмечает он.— Это говорит об отсутствии внутри ОАО РЖД понимания распределения имеющихся мощностей и определения источников финансирования».