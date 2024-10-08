Грузоотправителей поманили преференциями в капитал ВСМ

«Ъ» стал известен плановый состав акционеров АО «УК ВСМ Две столицы» — компании-учредителя концессионера строительства ВСМ Москва—Петербург ООО «ВСМ Две столицы». По словам источника «Ъ», знакомого с обсуждением, контролирующим акционером АО с уставным капиталом 328,5 млрд руб. должно стать ГУП «Московский метрополитен». Доля предприятия в АО может составить 51,7%, что соответствует взносу около 170 млрд руб. Еще на 26,9%, или 88 млрд руб., планируется привлечь ОАО РЖД, 15,5%, или 51 млрд руб., внесут субъекты РФ. Управляющая компания ЗАО «Лидер» вложит в уставный капитал символические 10 млн руб., что соответствует 0,0031%.
ВСМ Москва—Санкт-Петербург, которая обсуждается с советских времен, должна стать первой высокоскоростной железнодорожной магистралью в России. Ее планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2028 года. Протяженность трассы с учетом входов в Москву и Санкт-Петербург — 679 км. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Трасса проляжет через Тверь и Великий Новгород. Составы в пиковые часы будут ходить каждые 10−15 минут. Стоимость проекта оценивается в 1,75 трлн руб. Пассажиропоток, по официальным оценкам, составит к 2030 году 23 млн человек, стоимость билета — 9,97 тыс. руб. За этой ВСМ, по текущим планам, последуют минимум четыре.
В Минтрансе не ответили на запрос «Ъ». В дептрансе Москвы «Ъ» напомнили, что, согласно планам реализации проекта, Москва участвует в финансировании ВСМ, сославшись на поручения президента РФ, где доля Москвы закреплена на уровне не менее 150 млрд руб. «Механизм внесения денежных средств города определяется правительством каждого региона самостоятельно», — добавили в дептрансе.
Еще на 5,8%, или 19 млрд руб., в уставный капитал АО предлагается привлечь грузоотправителей. По информации «Ъ», такой вариант обсуждался 4 октября на совещании в Минтрансе. Как сообщил собеседник «Ъ», к проекту приглашают крупнейшие компании нефтегазового, горно-металлургического и химического секторов. Среди рассматриваемых компаний-партнеров — «Роснефть», НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, «Уралкалий», «Еврохим», «Фосагро», «Евраз», НЛМК, «Северсталь», «Русал», СУЭК, «Сибантрацит», «Кузбассразрезуголь».
В обмен на свой взнос грузоотправитель может получить приоритет при провозе грузов в сообщении с портами Северо-Запада. Речь идет об отправках на станции Октябрьской и Северной железных дорог со всех станций сети. Приоритетный доступ относится к 30 млн тонн провозной способности подходов к портам Северо-Запада, которые должны образоваться в результате строительства ВСМ и возвращения грузового движения на основной ход Октябрьской железной дороги. Это позволяет властям рассчитывать на увеличение провозной способности на этом направлении до 220 млн тонн к 2030 году. Распределят эти 30 млн тонн пропорционально стоимости акций, принадлежащих грузоотправителю. Собеседник «Ъ» добавляет, что, если акционер перестанет нуждаться в приоритете, возможна перепродажа доли, а с ней — и приоритетного права. В ОАО РЖД ситуацию не комментируют.
Грузоотправителей пытаются простимулировать и дивидендами. C 2045 по 2064 год акционеры АО «УК ВСМ Две столицы» должны суммарно получить 10,4 трлн руб., то есть на долю грузоотправителей придется около 600 млрд руб.
Представители крупной промышленности в основном оставили без комментариев запрос «Ъ». Источник «Ъ» среди металлургов подтвердил факт получения предложения. Собеседник «Ъ» в химической отрасли отметил, что подобные предложения компаниям были, но «без жестких условий и на добровольной основе». Источник «Ъ» среди клиентов ОАО РЖД говорит, что востребованность северо-западного направления в реалиях закрытого европейского рынка сбыта прямо зависит от множества волатильных факторов, таких как цены на мировых рынках, ставки фрахта
Президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин считает, что продажа доли в компании с приоритетным правом провоза грузов в определенных направлениях смотрится немного странно. «С одной стороны, “вези или плати”, дефицит инфраструктуры, с другой — приоритет за инвестиции в ВСМ, — отмечает он.— Это говорит об отсутствии внутри ОАО РЖД понимания распределения имеющихся мощностей и определения источников финансирования».