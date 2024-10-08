Грузоотправителей поманили преференциями в капитал ВСМ

Представители крупной промышленности в основном оставили без комментариев запрос «Ъ». Источник «Ъ» среди металлургов подтвердил факт получения предложения. Собеседник «Ъ» в химической отрасли отметил, что подобные предложения компаниям были, но «без жестких условий и на добровольной основе». Источник «Ъ» среди клиентов ОАО РЖД говорит, что востребованность северо-западного направления в реалиях закрытого европейского рынка сбыта прямо зависит от множества волатильных факторов, таких как цены на мировых рынках, ставки фрахта и т. п. Привязывать себя к этому направлению стоит в случае гарантий его безубыточности, которые могло бы обеспечить ОАО РЖД за счет тарифных условий или государство за счет иных способов субсидирования транспортировки, говорит он. Пока, по словам источника «Ъ», будущая маржинальность северо-западного направления не выглядит безусловной для всех отраслей. По его мнению, предложение ОАО РЖД могло бы быть интересно поставщикам удобрений, для которых старые рынки до сих пор открыты.