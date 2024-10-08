ФНС заблокировала счета фирмы по производству солений Аниты Цой

В том же месяце Анита Цой призналась, что планирует открыть мини-завод по производству овощных закруток на фоне повышенного спроса на ее консервы. Она также поблагодарила своих коллег Филиппа Киркорова, Лолиту, Дмитрия Клявера и других за то, что они давали ей советы и помогали доработать рецепты выпускаемой продукции.