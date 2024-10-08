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ФНС заблокировала счета фирмы по производству солений Аниты Цой

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета фирмы певицы Аниты Цой. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Источник: РИА "Новости"

ФНС приостановила операции по счетам ООО «Фудстар» из-за отсутствия налоговой декларации.

ООО «Фудстар» занимается изготовлением и выпуском домашнего соления. Продукция позиционируется как «домашние заготовки» премиум-класса, созданные по авторским рецептам самой певицы. Среди товаров есть как варенье, так и кимчи по-корейски. Цой открыла компанию в апреле 2024 года.

В том же месяце Анита Цой призналась, что планирует открыть мини-завод по производству овощных закруток на фоне повышенного спроса на ее консервы. Она также поблагодарила своих коллег Филиппа Киркорова, Лолиту, Дмитрия Клявера и других за то, что они давали ей советы и помогали доработать рецепты выпускаемой продукции.

Это не первый бизнес Аниты Цой: у нее есть «Галерея “Мастер”», которая организует культурные события и мероприятия и позиционирует себя как выставочная площадка для художников, а также студия искусств «Имена».