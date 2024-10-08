ФНС заблокировала счета фирмы по производству солений Аниты Цой

ФНС приостановила операции по счетам ООО «Фудстар» из-за отсутствия налоговой декларации.
ООО «Фудстар» занимается изготовлением и выпуском домашнего соления. Продукция позиционируется как «домашние заготовки» премиум-класса, созданные по авторским рецептам самой певицы. Среди товаров есть как варенье, так и кимчи по-корейски. Цой открыла компанию в апреле 2024 года.
В том же месяце Анита Цой призналась, что планирует открыть мини-завод по производству овощных закруток на фоне повышенного спроса на ее консервы. Она также поблагодарила своих коллег Филиппа Киркорова, Лолиту, Дмитрия Клявера и других за то, что они давали ей советы и помогали доработать рецепты выпускаемой продукции.
Это не первый бизнес Аниты Цой: у нее есть «Галерея “Мастер”», которая организует культурные события и мероприятия и позиционирует себя как выставочная площадка для художников, а также студия искусств «Имена».