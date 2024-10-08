Эксперт предупредил о росте цен на бензин к концу 2024 года

«У нас осенью все растет. Учитывая, что и экономика растет, думаю, что цены на бензин будут только расти. Это неизбежный процесс», — пояснил он.
По словам Разуваева, основная доля в ценах на бензин — налоги.
«Если государство хочет снизить цены на бензин, надо убрать налоги. Вот в приграничных областях наши россияне ездят в Казахстан, потому что там акцизы ниже и наш же бензин стоит дешевле», — сказал эксперт.
Ранее экономист Михаил Беляев сообщил, что цены на нефть также могут немного возрасти в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, на формирование окончательной стоимости топлива окажет влияние экономическое положение в Европе, которая в настоящее время переживает период экономической депрессии. Это сочетание факторов может усиливать давление на рост цен на энергоносители в России.
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