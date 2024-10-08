Эксперт предупредил о росте цен на бензин к концу 2024 года

Ранее экономист Михаил Беляев сообщил, что цены на нефть также могут немного возрасти в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, на формирование окончательной стоимости топлива окажет влияние экономическое положение в Европе, которая в настоящее время переживает период экономической депрессии. Это сочетание факторов может усиливать давление на рост цен на энергоносители в России.