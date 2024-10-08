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Эксперт предупредил о росте цен на бензин к концу 2024 года

Цены на бензин в России неизбежно будут повышаться до конца 2024 года, заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«У нас осенью все растет. Учитывая, что и экономика растет, думаю, что цены на бензин будут только расти. Это неизбежный процесс», — пояснил он.

По словам Разуваева, основная доля в ценах на бензин — налоги.

«Если государство хочет снизить цены на бензин, надо убрать налоги. Вот в приграничных областях наши россияне ездят в Казахстан, потому что там акцизы ниже и наш же бензин стоит дешевле», — сказал эксперт.

Ранее экономист Михаил Беляев сообщил, что цены на нефть также могут немного возрасти в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, на формирование окончательной стоимости топлива окажет влияние экономическое положение в Европе, которая в настоящее время переживает период экономической депрессии. Это сочетание факторов может усиливать давление на рост цен на энергоносители в России.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».