Эксперт объяснил, можно ли установить шлагбаум в коттеджном поселке

«Право на перекрытие дороги в поселке принадлежит собственникам земельного участка, где она проходит. Для установки шлагбаумов необходимо согласие местной администрации. Кроме того, если проезд через эту дорогу является единственным для жителей соседнего поселка, предполагается обязательное обременение сервитутом,» — уточнил парламентарий.