Эксперт объяснил, можно ли установить шлагбаум в коттеджном поселке

«Право на перекрытие дороги в поселке принадлежит собственникам земельного участка, где она проходит. Для установки шлагбаумов необходимо согласие местной администрации. Кроме того, если проезд через эту дорогу является единственным для жителей соседнего поселка, предполагается обязательное обременение сервитутом,» — уточнил парламентарий.
По словам депутата, владельцы коттеджей, принимающие участие в благоустройстве территории, могут требовать компенсацию за предоставление сервитута. Он отметил, что садовые некоммерческие товарищества функционируют на основе существующего проекта застройки и благоустройства, что отличает их от коттеджных поселков.
Чаплин также добавил, что многие коттеджные поселки, возникшие в обход нормативов российского законодательства, часто не располагают утвержденной градостроительной документацией. В таких поселках зачастую отсутствуют земельные участки общего пользования, находящиеся в собственности юридического лица, что приводит к сложностям в определении границ обслуживаемых территорий.
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