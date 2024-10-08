Эксперт Никулин назвал зарплаты самых востребованных специалистов в РФ

Долгое время на первом месте в топе самых востребованных специальностей находилась сфера IT. Однако не так давно ситуация изменилась, и сейчас на верхней строчке — сфера строительства, заметил Никулин. Особенно, по его словам, в отрасли ценятся руководители проектов, директора, сметчики и инженеры производственно-технического отдела (ПТО). По оценке специалиста, оклад руководителей проектов в сфере строительства начинаeтся от 350−450 тысяч рублей в месяц в зависимости от масштабов работы и квалификации соискателя. Инженеры-сметчики или инженеры ПТО могут рассчитывать минимум на 180 тысяч, а средняя зарплата по рынку — 220−230. Еще три года назад таким специалистам предлагали 110−120 тысяч рублей на руки, заметил Никулин. Кроме того, работодатели готовы предлагать соискателям удаленку, чтобы привлечь больше сотрудников.