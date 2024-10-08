Дочерняя структура Globaltrans запускает выкуп ГДР по 520 рублей за бумагу

В Globaltrans добавили, что владельцы ГДР могут подать оферту о продаже бумаг через своего брокера, а выкуп ГДР проводится в биржевом формате с ежедневными расчетами. «Сбор и удовлетворение заявок, а также зачисление средств владельцам ГДР будут проводиться ежедневно в торговые дни с 8 октября 2024 года до 6 ноября 2024 года», — уточнили там.