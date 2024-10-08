Дочерняя структура Globaltrans запускает выкуп ГДР по 520 рублей за бумагу

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Дочерняя структура Globaltrans запускает выкуп глобальных депозитарных расписок (ГДР) по 520 рублей за бумагу, сообщили в Globaltrans.
«Globaltrans Investment PLC сообщает, что ее дочерняя структура, общество с ограниченной ответственностью “ГТИ финанс”, объявляет тендерное предложение о выкупе глобальных депозитарных расписок компании, которые учитываются через НРД или СПб-банк (ГДР, соответствующие критериям выкупа)», — говорится в сообщении.
В компании добавили, что тендерное предложение предоставляет держателям ГДР, соответствующим критериям выкупа, возможность монетизировать свои инвестиции в Globaltrans. При этом оно не содержит ограничений по количеству ГДР, которые покупатель намерен приобрести в рамках выкупа.
«Одобренная цена выкупа составляет 520 рублей за одну ГДР, что соответствует 10% премии к цене закрытия 12 сентября 2024 года на основной торговой сессии Московской биржи (MOEX)», — отметили в компании.
В Globaltrans добавили, что владельцы ГДР могут подать оферту о продаже бумаг через своего брокера, а выкуп ГДР проводится в биржевом формате с ежедневными расчетами. «Сбор и удовлетворение заявок, а также зачисление средств владельцам ГДР будут проводиться ежедневно в торговые дни с 8 октября 2024 года до 6 ноября 2024 года», — уточнили там.
Ранее сообщалось, что совет директоров Globaltrans одобрил листинг ГДР на Астанинской международной бирже, такое решение позволит сохранить международный листинг ГДР, снизить инфраструктурные риски для всех акционеров. При этом Globaltrans проведет делистинг ГДР с Лондонской фондовой биржи (LSE), Московской биржи и СПб-биржи.
Globaltrans Investment PLC — одна из ведущих групп в сфере грузовых железнодорожных перевозок, которая работает через дочерние компании в России и странах СНГ.