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«Черкизово» и «Царицыно» достигли мирового соглашения в споре о названии колбасы

Арбитражный суд Московской области утвердил мировое соглашение в деле между АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» и ООО «Царицыно Эталон». В мае Черкизовский мясоперерабатывающий завод подал иск с требованием взыскать с «Царицыно» около 549 млн руб. Группа «Черкизово» утверждала, что конкурент незаконно использовал название «Губернская» на колбасе.

Источник: Агентство «Москва»

Условия мирового соглашения пока не оглашены. Они станут известны после публикации определения суда. Судья Наталья Минаева объявила только, что истец отказался от своих требований к ООО «Царицыно Эталон».

Это не первый подобный спор. В середине мая производитель «Царицыно» также подавал иск к «Черкизово». Тогда речь шла о незаконном использовании товарного знака «Купеческая» на ветчине. Сумма иска составила более 185 млн руб.

Группа «Черкизово» — это крупная российская компания, специализирующаяся на производстве и переработке мяса птицы, свинины и комбикормов. Известные бренды — «Черкизово», «Петелинка», «Пава-Пава».

Группа компаний «Царицыно» — крупный холдинг в мясной промышленности, включающий три завода: «Царицыно», «Партнер Ф» и «Царицыно Эталон». Последний из них производит вареные, варено-копченые, сырокопченые колбасы и продукцию из курицы.

Подробнее о споре читайте в материале «Колбаса “Губернская” привела в суд».