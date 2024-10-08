«Черкизово» и «Царицыно» достигли мирового соглашения в споре о названии колбасы

Условия мирового соглашения пока не оглашены. Они станут известны после публикации определения суда. Судья Наталья Минаева объявила только, что истец отказался от своих требований к ООО «Царицыно Эталон».
Это не первый подобный спор. В середине мая производитель «Царицыно» также подавал иск к «Черкизово». Тогда речь шла о незаконном использовании товарного знака «Купеческая» на ветчине. Сумма иска составила более 185 млн руб.
Группа «Черкизово» — это крупная российская компания, специализирующаяся на производстве и переработке мяса птицы, свинины и комбикормов. Известные бренды — «Черкизово», «Петелинка», «Пава-Пава».
Группа компаний «Царицыно» — крупный холдинг в мясной промышленности, включающий три завода: «Царицыно», «Партнер Ф» и «Царицыно Эталон». Последний из них производит вареные, варено-копченые, сырокопченые колбасы и продукцию из курицы.
Подробнее о споре читайте в материале «Колбаса “Губернская” привела в суд».