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ЦБ возобновил допэмиссию акций «Группы Позитив»

Центробанк возобновил эмиссию обыкновенных акций «Группа Позитив» (головная компания Positive Technologies) по закрытой подписке. Об этом сообщается в уведомлении на сайте регулятора, размещенном сегодня, 8 октября.

Источник: РИА "Новости"

ЦБ с 30 августа приостановил дополнительную эмиссию акций «Группы Позитив» на фоне обращения ряда ее миноритарных акционеров, недовольных условиями ее проведения. В компании говорили, что дополнительные 7,9% акций должны выпустить по закрытой подписке в четвертом квартале 2024 года.

7 ноября состоится внеочередное собрание акционеров компании, на котором рассмотрят вопрос о допэмиссии. Акции ПАО «Группа Позитив» торгуются на Московской бирже, их стоимость незначительно снизилась (на 0,02%), до 2590,4 ₽

По итогам 2023 года выручка «Группы Позитив» увеличилась на 61% и достигла 22,2 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла на 59%, до 9,7 млрд руб. Группа выплатила дивиденды за прошлый год в 51,89 ₽ на акцию.

О выплатах дивидендов российскими компаниями — в материале «Ъ» «Дивиденды зачастили».