ЦБ возобновил допэмиссию акций «Группы Позитив»

По итогам 2023 года выручка «Группы Позитив» увеличилась на 61% и достигла 22,2 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла на 59%, до 9,7 млрд руб. Группа выплатила дивиденды за прошлый год в 51,89 ₽ на акцию.