ЦБ возобновил допэмиссию акций «Группы Позитив»

ЦБ с 30 августа приостановил дополнительную эмиссию акций «Группы Позитив» на фоне обращения ряда ее миноритарных акционеров, недовольных условиями ее проведения. В компании говорили, что дополнительные 7,9% акций должны выпустить по закрытой подписке в четвертом квартале 2024 года.
7 ноября состоится внеочередное собрание акционеров компании, на котором рассмотрят вопрос о допэмиссии. Акции ПАО «Группа Позитив» торгуются на Московской бирже, их стоимость незначительно снизилась (на 0,02%), до 2590,4 ₽
По итогам 2023 года выручка «Группы Позитив» увеличилась на 61% и достигла 22,2 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла на 59%, до 9,7 млрд руб. Группа выплатила дивиденды за прошлый год в 51,89 ₽ на акцию.
О выплатах дивидендов российскими компаниями — в материале «Ъ» «Дивиденды зачастили».